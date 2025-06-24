Últimas notícias
Entretenimento
Globo reconsidera programação diante da queda na audiência das novelas
A Globo enfrenta um cenário desafiador em sua programação, especialmente em São Paulo. Durante o mês de janeiro de 2026,…
Entretenimento
Audiência da TV: números consolidados de 12 de janeiro de 2026
Audiência da TV em 12 de janeiro de 2026: Destaques e Números A estreia do Big Brother Brasil 26 teve…
Entretenimento
‘BBB 26’ estreia com recorde negativo e pressiona Globo
Na noite de segunda-feira, 12 de janeiro, estreou a vigésima sexta temporada do Big Brother Brasil, um dos reality shows…
Entretenimento
Audiência de ‘Coração Acelerado’ desafia standards das 19h na Globo
Nesta segunda-feira, 28 de agosto de 2026, a TV Globo lançou sua nova novela das 19h, intitulada "Coração Acelerado". Com…
Entretenimento
Audiência da TV: dados consolidados de 9 de janeiro de 2026
Na última sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, a audiência da televisão apresentou resultados preocupantes para algumas emissoras, enquanto outras…