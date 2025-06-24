    2 dias atrás

    Audiência da TV: números consolidados de 15 de janeiro de 2026

    A reprise da novela “Rubi” é a atração com menos audiência no horário vespertino do SBT, apresentando números baixos em…
    2 dias atrás

    Dalton Vigh e Sergio Marone são vilões em ‘Amor em Ruínas’

    A Record dará início em 2026 a sua mais nova teledramaturgia bíblica, intitulada "Amor em Ruínas". As gravações estão programadas…
    3 dias atrás

    SBT lança ‘Presente de Amor’: traição e segredos familiares

    A partir do dia 19 de janeiro, a partir das 21h, o SBT vai estrear a novela inédita “Presente de…
    3 dias atrás

    Luiza Possi e MC G15 concorrem a prêmio em ‘Acerte ou Caia!’

    Neste domingo, a Record apresenta mais uma edição do programa “Acerte ou Caia!”, um game show que testa o conhecimento…
    3 dias atrás

    Série ‘Amor em Ruínas’ traz Larissa Maciel de volta à TV

    A nova série "Amor em Ruínas" marca o retorno da atriz Larissa Maciel à televisão, após um hiato desde 2018,…
    3 dias atrás

    Entenda a meningite meningocócica e proteja sua saúde

    Uma mulher de 56 anos perdeu a vida por causa de uma meningite meningocócica em Varginha (MG), e essa história…
    3 dias atrás

    SBT substitui canoplas de microfones após 20 anos de uso

    A emissora SBT está passando por uma importante renovação em sua identidade visual após 20 anos mantendo o mesmo padrão…
    4 dias atrás

    SBT estreia novo programa de Galvão Bueno no lugar de Arena

    O SBT está promovendo uma mudança significativa em seu departamento de esportes. O programa “Arena”, que tem sido transmitido desde…
    4 dias atrás

    Audiência da TV: números consolidados de 13 de janeiro de 2026

    No dia 13 de janeiro de 2026, a audiência das emissoras de televisão apresentou algumas mudanças significativas. Um dos destaques…
    4 dias atrás

    João Gomes e Dorgival Dantas rendem homenagens a ritmos nordestinos

    Neste sábado, 17 de janeiro de 2026, o programa “Caldeirão com Mion” apresenta uma edição especial gravada em São Miguel…

    Últimas notícias

