SBT estreia novo programa de Galvão Bueno no lugar de Arena

O SBT está promovendo uma mudança significativa em seu departamento de esportes. O programa “Arena”, que tem sido transmitido desde outubro de 2020 e comandado por Benjamin Back, será encerrado. Para o seu lugar, um novo programa será criado, liderado pelo famoso narrador Galvão Bueno. Essa alteração faz parte de uma estratégia de renovação da programação da emissora para 2026, que também inclui o retorno do programa “Viva a Noite”, apresentado por Luís Ricardo.

Está previsto que a nova atração de Galvão Buenot comece a ser exibida no final de fevereiro de 2026, logo após o Carnaval. O programa ocupará a faixa das noites de segunda-feira, seguindo a tradição de debates esportivos que ocorre após a exibição do “Programa do Ratinho”.

A proposta do novo programa busca integrar análise técnica e entretenimento, uma combinação que Galvão Bueno já explorou em trabalhos anteriores no SporTV e na Band. Entre as inovações, está a ideia de incluir um auditório no estúdio e criar um quadro especial para entrevistas com ex-jogadores campeões do mundo pela Seleção Brasileira. Esta iniciativa tem o objetivo de preparar o público para a cobertura da Copa do Mundo, que será transmitida pela emissora.

Embora a equipe do programa ainda não esteja completamente definida, a participação de Mauro Naves é considerada garantida, mantendo a parceria de longa data com Galvão. Há também a possibilidade de Benjamin Back continuar envolvido como debatedor, mas isso ainda depende de próximas negociações. Recentemente, representantes da emissora e Galvão tiveram uma reunião formal para alinhar os detalhes sobre o novo formato do programa.

Atualmente, o SBT possui os direitos de transmissão de 32 partidas da Copa do Mundo por meio de um acordo com a NSports, empresa da qual Galvão Bueno é um dos sócios. A emissora informou que o projeto do novo programa está em fase de desenvolvimento e ainda não foram feitas definições concretas sobre os anúncios.

Essas mudanças destacam a intenção do SBT de se firmar como uma autoridade em transmissões esportivas, especialmente à medida que se aproxima o torneio mundial, que será compartilhado com a Globo e a CazéTV.