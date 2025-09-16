Fiat Strada completa 2,5 milhões de unidades produzidas

A Strada é uma verdadeira campeã entre as picapes brasileiras. Ela veio para substituir a Fiorino e, desde que surgiu na década de 90, conquistou o coração da galera. Recentemente, a Fiat comemorou uma marca arrasadora: já são 2,5 milhões de unidades produzidas no Brasil, um número histórico.

Produzida ali no Polo Automotivo Stellantis em Betim, Minas Gerais, a geração atual da Strada já emplacou mais de 700 mil unidades desde seu lançamento em 2020. E só neste ano, de janeiro a agosto, foram vendidos impressionantes 87.431 exemplares. Quem aposta na praticidade e no custo-benefício, definitivamente, tem a Strada como uma excelente opção.

E não é à toa que a picape se mantém firme no mercado. Sua trajetória é marcada por inovações. Em 1999, surgiu a versão com cabine estendida. Em 2009, veio a cabine dupla, até que em 2013, ela surpreendeu com uma terceira porta lateral, algo inédito naquela época. Olhando para 2020, a Strada foi completamente renovada, adotando a plataforma MPP e incorporando itens modernos que lembram os outros modelos da Fiat, como o Mobi e o Argo. Agora, quem opta pela cabine dupla já conta com quatro portas e uma série de recursos tecnológicos que fazem toda a diferença no dia a dia.

Na batida com a tecnologia, em 2021, a Fiat trouxe a transmissão automática CVT e, em 2023, foi a vez do motor 1.0 T200, que já faz parte da família Pulse e Fastback. Essa evolução constante garante que a Strada se mantenha sempre atualizada e competitiva.

Hoje, a linha Strada vai desde a versão Endurance 1.3 manual com cabine simples, que custa em torno de R$ 111.990, até as versões top de linha Ranch e Ultra, com motor 1.0 turbo e câmbio automático CVT, saindo por cerca de R$ 146.990. Esse leque de opções agrada desde o trabalhador que precisa de uma ferramenta robusta até quem busca conforto e tecnologia no dia a dia.

Para quem não sabe, a Strada também vai além das nossas terras. Ela é exportada para países vizinhos como Uruguai, Paraguai e Argentina. Os quase 30 anos de história da Strada no Brasil não só solidificaram a picape como um dos principais modelos da Fiat, mas também a estabeleceram como um verdadeiro ícone entre os apaixonados por carros e picapes aqui no nosso país.