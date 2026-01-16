Audiência da TV: números consolidados de 15 de janeiro de 2026

A reprise da novela “Rubi” é a atração com menos audiência no horário vespertino do SBT, apresentando números baixos em comparação com outras produções do canal.

Na Record, a transmissão do jogo entre RB Bragantino e Corinthians também não foi bem recebida, pois o programa não alcançou dois dígitos de audiência. Enquanto isso, a atração “Coração Acelerado” teve um desempenho similar ao da média de “Êta Mundo Bom!”, mostrando que a competição está acirrada entre as atrações.

Outro programa, “A Tarde é Sua”, que tem acompanhado a cobertura do Big Brother Brasil 26, ainda não conseguiu observar um aumento significativo na audiência, o que indica um desafio para a apresentação atual.

As audiências do dia 15 de janeiro de 2026 foram divulgadas, mostrando os números de várias atrações no horário da tarde e noite. O “Hora 1” teve 3,9 pontos, enquanto “Bom Dia São Paulo” registrou 7,0. A novela “Rainha da Sucata”, na reprise pela “Vale a Pena Ver de Novo”, ficou com 13,0 e liderou entre as exibições da Globo nesse horário.

Na Record, o “Campeonato Paulista: RB Bragantino x Corinthians” alcançou 8,7 pontos, mas sem alcançar o esperado em comparação a outras transmissões de futebol.

As atrações do SBT também tiveram desempenhos modestos, com “Rubi” marcando apenas 2,4 pontos, o que a coloca em uma posição desvantajosa em relação a outros programas da concorrência.

Os números de audiência refletem o interesse do público nas diferentes atrações e são especialmente importantes para o mercado publicitário, já que em 2026, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios na Grande São Paulo. Desta forma, as emissoras estão cada vez mais atentas ao que está sendo exibido e à recepção do público.