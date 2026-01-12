Audiência da TV: números consolidados de 11/01/2026

No último domingo, 10 de janeiro de 2026, a competição entre os programas de televisão trouxe alguns resultados interessantes. O Programa Silvio Santos conseguiu recuperar a vice-liderança de audiência, registrando picos de 9 pontos. Este desempenho demonstrou a força do programa, especialmente em um dia marcado por diversos conteúdos.

Por outro lado, o Domingão com Huck, que foi exibido sem a presença de jogos de futebol, atingiu uma das menores médias de audiência na sua história, igualando-se a índices que preocupam a emissora. A situação foi ainda mais complicada para a atração “Acerte ou Caia!”, que enfrentou mais uma vez “Domingo Legal”, não conseguindo superar a concorrência.

A transmissão do Globo de Ouro, que geralmente atrai uma boa audiência, não trouxe mudanças significativas nos números da Globo. Os índices de audiência da emissora permaneceram estáveis diante do evento.

As audiências consolidadas mostraram que algumas atrações obtiveram bons resultados. A Santa Missa em Seu Lar anotou 3,7 pontos, enquanto o Globo Repórter (em sua reapresentação) alcançou 6,1 pontos. Outros programas como a Temperatura Máxima, com o especial “Gran Turismo – De Jogador a Corredor”, teve picos de 9,1 pontos. Já o Fantástico se destacou com 15,6 pontos, continuando a ser uma das atrações mais assistidas da noite.

No SBT, os números também foram divulgados. O Domingo Legal, em suas diferentes edições, obteve 5,6, 6,1 e 5,5 pontos, somando um desempenho que ajudou o canal a se manter relevante na concorrência. O Programa Silvio Santos, com apresentação de Patricia Abravanel, alcançou 6,7 pontos, mostrando que a programação ainda é importante para o público.

Durante a programação da Band, o destaque ficou por conta do “Perrengue na Band”, que obteve 1,7 ponto, enquanto o “MasterChef Celebridades” (em reapresentação) registrou 0,7 ponto.

Vale mencionar que em 2026, cada ponto de audiência corresponde a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, um dado que serve como referência para o mercado publicitário.

Os números das audiências foram coletados nas medições na capital paulista e servem para entender melhor o comportamento do público em relação às diferentes atrações da televisão. A corrida pela preferência do telespectador continua intensa, com programas se esforçando para oferecer conteúdos que ocupem um espaço relevante nas redes de TV.