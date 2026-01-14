João Gomes e Dorgival Dantas rendem homenagens a ritmos nordestinos

Neste sábado, 17 de janeiro de 2026, o programa “Caldeirão com Mion” apresenta uma edição especial gravada em São Miguel do Gostoso, um dos belos destinos do Rio Grande do Norte. O cantor pernambucano João Gomes é o convidado principal e, durante a atração, compartilha momentos importantes de sua vida pessoal e profissional. João celebra a chegada do seu segundo filho e o reconhecimento internacional que obteve ao ganhar três prêmios no Grammy Latino em 2025.

No programa, ele não apenas conta curiosidades sobre sua trajetória, mas também apresenta Anne Louise, uma cantora que ele apadrinha e que faz sua estreia no palco da emissora. A presença de Dorgival Dantas, conhecido como o criador da Cidade do Forró, enriquece ainda mais a sonoridade regional, trazendo à tona as tradições musicais do Nordeste.

O apresentador Marcos Mion também destaca a cultura local ao visitar o Quilombo de Capoeiras, considerada a maior comunidade quilombola do estado. Essa visita reforça a importância de valorizar as raízes culturais da região.

Outro destaque do programa é um quadro apresentado por Lucio Mauro Filho, que entrevista a atriz Tânia Maria. Ela, famosa por seu papel como Dona Sebastiana no filme “O Agente Secreto”, fala sobre o sucesso recente do longa, que conquistou duas estatuetas no Globo de Ouro nas categorias de melhor filme estrangeiro e melhor ator. Tânia, que ganhou notoriedade em “Bacurau”, também compartilha seus planos futuros e sua recente superação do vício em tabaco, além de sua preparação para viagens internacionais.

Lucio Mauro Filho continua sua jornada pelas curiosidades do Rio Grande do Norte visitando o maior cajueiro do mundo, localizado em Natal, acompanhado pelo influenciador Paulo Victor. Além disso, Robson Nunes investiga a história local da colonização portuguesa no Brasil, oferecendo um olhar interessante sobre o passado do país. O programa combina entretenimento musical com a exploração de aspectos culturais e turísticos do Brasil, mostrando a riqueza da diversidade nacional.

A produção, sob a direção artística de Geninho Simonetti, conta com a equipe de Matheus Pereira e Tatynne Lauria. O “Caldeirão com Mion” é uma iniciativa dos Estúdios Globo e tem como objetivo principal celebrar narrativas humanas e a diversidade cultural brasileira, valorizando a pluralidade do nosso país.