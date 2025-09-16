Stellantis realiza recall de 53 mil veículos nos EUA

A Stellantis, que é a dona de marcas como Chrysler e Jeep, está passando por mais uma dor de cabeça com a segurança de seus carros nos EUA. A notícia é que uma nova campanha de recall foi anunciada, afetando nada menos que 53.849 veículos devido a problemas na bomba de combustível. E quem trouxe essas informações foi a NHTSA, a agência que cuida da segurança no trânsito por lá.

Os modelos em questão são o Alfa Romeo Giulia de 2017 a 2018 e o Alfa Romeo Stelvio de 2018 a 2019. Já imaginou dirigir e, de repente, a bomba de combustível dar problema por conta do calor? Pois é, isso pode fazer o motor perder potência do nada, e o risco de ficar na rua é alto.

Aqui no Brasil, quando alguém fala de dificuldades na bomba de combustível, o alerta acende. Conversando com amigos que já passaram por isso, fica evidente como é crucial ter confiança de que o carro responde bem nas horas que mais precisamos. E a Stellantis ainda está buscando uma solução definitiva para esse defeito, então a situação continua meio tensa para quem tem um desses modelos.

E como ficamos? Os proprietários dos carros afetados vão ter que esperar um pouco. A NHTSA afirmou que cartas de notificação devem ser enviadas até o dia 29 de outubro, com instruções de como agendar o reparo. É aquela tensão de aguardar notícias enquanto um probleminha no carro pode atrapalhar os planos.

Vale lembrar que esse não é o primeiro recall que a fabricante precisou fazer em pouco tempo. Na verdade, em setembro, cerca de 92 mil unidades do Jeep Grand Cherokee também foram chamadas devido a um problema de software que poderia desligar a tração híbrida. Você já imaginou, num dia lindo de sol, você dando uma acelerada e, plá, o carro simplesmente muda de comportamento? É o tipo de situação que deixa qualquer motorista pensando duas vezes.

Recentemente, também surgiram suspeitas sobre 287 mil minivans Chrysler Pacifica dos anos 2017 e 2018, que estão com problemas na direção elétrica. Tudo isso só aumenta a pressão sobre a Stellantis e coloca em discussão a confiabilidade de seus modelos no mercado. Para quem ama dirigir, é sempre bom ficar de olho nas novidades e saber tudo sobre os carros que estamos pensando em ter na garagem.