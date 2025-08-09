Toyota Hiace chega ao Brasil com motor da Hilux

A Toyota está prestes a dar um passo ousado no Brasil, entrando no cenário das vans de grande porte. Isso mesmo, a nova Hiace está chegando! Prepare-se, pois este modelo promete trazer a robustez de utilitário e o conforto de um veículo de passageiros, numa mistura que pode conquistar muita gente por aqui.

Produzida na Argentina com componentes importados do Japão, a Hiace vai encarar concorrentes pesados como Renault Master, Mercedes Sprinter e Fiat Ducato. Um dos seus grandes trunfos é o DNA que compartilha com a famosa Hilux e o SW4, o que indica que estamos diante de um van com realmente boa confiabilidade mecânica e desempenho. Quem dirige em estradas sabe que um carro com pedigree faz toda a diferença, não é mesmo?

O lançamento vai começar pela versão Commuter DX. Imagine só: ela transporta até 14 pessoas, garantindo conforto e um motor 2.8 turbodiesel com câmbio automático de seis marchas. Uma mão na roda para quem precisa de espaço e potência na cidade ou na estrada. E logo depois deveremos ver a versão H2L2, que promete ser uma fera em logística, com mais potência e capacidade de carga.

A estratégia da Toyota é bem clara: trazer um produto com padrão global, mas com preço competitivo. E isso é possível graças à produção regional e aos benefícios fiscais do Mercosul. Com isso, a marca não só mira o mercado empresarial, mas também setores como turismo e transporte executivo. Já pensou em pegar uma van dessas para uma viagem em grupo? O conforto é garantido!

Além da robustez e da força do motor, a Hiace é recheada de tecnologia. O modelo vai contar com central multimídia moderna e pacotes de segurança que farão a diferença na rotina de motoristas e passageiros. E quem nunca teve um carro com uma central que facilita a vida no dia a dia, sabe como isso pode ser essencial.

Se a recepção do público for positiva, a Toyota não vai pensar duas vezes em expandir a linha Hiace, trazendo novas configurações. Afinal, o mercado de vans comerciais no Brasil é super competitivo e há espaço para novidades.

Vamos falar um pouco das dimensões: a Hiace tem 5,91 metros de comprimento, 1,95 m de largura e 2,28 m de altura. Além disso, seu entre-eixos de 3,86 m e a capacidade de suportar até 3.810 kg de peso bruto total são impressionantes. E não podemos esquecer do tanque de combustível de 70 litros, ideal para longas jornadas.

Então, está preparado para ver a Hiace nas ruas? A nova proposta da Toyota promete movimentar o mercado e quem sabe, tornar-se uma queridinha.