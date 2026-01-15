Série ‘Amor em Ruínas’ traz Larissa Maciel de volta à TV

A nova série "Amor em Ruínas" marca o retorno da atriz Larissa Maciel à televisão, após um hiato desde 2018, quando atuou na produção "Jesus". Larissa, que se destacou pelo papel de Maysa na minissérie exibida em 2009, será uma das protagonistas desta nova produção. A série é uma iniciativa do streaming UniverVideo, vinculado à Igreja Universal, e se insere no crescente mercado de conteúdos bíblicos e morais.

Com 35 episódios confirmados, as gravações da série começam no próximo mês no Rio de Janeiro. A trama gira em torno de Oseias, interpretado por Murilo Cezar, um profeta cuja relação amorosa simboliza a conexão entre o divino e a humanidade. A esposa do profeta, papel de Larissa, representa um contraponto à sua história, trazendo à tona temas como força, inquietação e decisões que desafiam as normas da sociedade israelita da época.

O elenco principal também conta com Sérgio Marone, Letícia Laranja e Luiza Tomé. Juntos, eles abordarão dilemas morais e questões de fé em um cenário de crise social, refletindo as investidas da plataforma em produzir conteúdos originais para o público religioso. Essa estratégia já mostrou resultados positivos em termos de audiência e engajamento em produções anteriores.

A narrativa de "Amor em Ruínas" foi elaborada por Cristiane Cardoso, e a direção ficará a cargo de Alexandre Avancini. Com essa série, a Record e a UniverVideo reforçam seu compromisso em unir dramaturgia, tradições e mensagens edificantes, criando um produto que espera ressoar bem com o público brasileiro.

Ficha Técnica: