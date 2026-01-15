Entretenimento

SBT lança ‘Presente de Amor’: traição e segredos familiares

Presente de Amor. Foto: Divulgação/SBT
SBT estreia 'Presente de Amor' com história de traição e segredos familiares

A partir do dia 19 de janeiro, a partir das 21h, o SBT vai estrear a novela inédita “Presente de Amor”. A produção promete agitar as noites da emissora com um enredo cheio de mistérios, traições e segredos familiares. Criada pela Televisa, a trama chegou ao Brasil após um grande sucesso no México, onde foi lançada recentemente e encerrada em novembro.

Para aumentar a expectativa do público, o SBT fará uma transição especial na programação. Enquanto os últimos capítulos da novela “A.MAR” ainda estão sendo exibidos, os episódios iniciais de “Presente de Amor” irão ao ar, criando um momento de expectativa entre os fãs de novelas latinas. Assim que o primeiro capítulo for transmitido, ele também estará disponível na plataforma de streaming +SBT, oferecendo mais uma forma de acesso à nova atração.

A história gira em torno de Isabela, uma mulher cuja vida muda drasticamente após a morte do marido, Maurício, em um acidente de carro. Além da dor da perda, Isabela descobre que Maurício tinha uma relação extraconjugal e uma filha que ela desconhecia, e que sobreviveu ao acidente. Essa série de revelações traz à tona novas dinâmicas em sua vida, especialmente com a entrada de Eugênio, o chefe do falecido, que passa a fazer parte da sua rotina.

Com reviravoltas emocionantes e mistérios do passado, “Presente de Amor” explora temas como perdão, amor e as escolhas difíceis que a vida apresenta. A estreia confirmou a estratégia do SBT de investir em novelas latinas com forte apelo dramático para o horário nobre, reafirmando seu compromisso em oferecer produções que capturem a atenção do público.

