Descubra a serra pouco explorada no Sul do Brasil

Imagine-se rodeado por campos verdes, degustando vinhos finos em um clima ameno, enquanto se hospeda em acomodações aconchegantes com lareiras e uma gastronomia de alto nível. Agora, adicione o fato de que tudo isso acontece longe das multidões de lugares como Gramado ou Bento Gonçalves. Esse cenário mágico existe e fica no coração da Serra do Sudeste, no Rio Grande do Sul. Essa região está sendo descoberta por casais, famílias e viajantes que buscam experiências autênticas, exclusivas e sustentáveis.

Onde fica a Serra do Sudeste?

A Serra do Sudeste abrange cidades como Pinheiro Machado, Piratini e Caçapava do Sul. Ela se localiza entre a Campanha Gaúcha e a Serra Gaúcha tradicional. Apesar de sua beleza e clima agradável, a área ainda não faz parte das rotas turísticas mais conhecidas, garantindo uma atmosfera de tranquilidade, autenticidade e preços mais acessíveis.

Vinhos premiados e experiências de enoturismo

Um dos destaques da região é a vinícola Guatambu, situada em Dom Pedrito. Conhecida pela produção sustentável e arquitetura moderna, essa vinícola já conquistou prêmios tanto nacionais quanto internacionais. Lá, você pode participar de degustações harmonizadas e passeios pelas vinhedos, tudo dentro do conceito de um enoturismo responsável.

Além dessa vinícola, outras pequenas propriedades familiares estão começando a receber visitantes, criando um circuito encantador que lembra o charme da França ou da Toscana.

Pousadas boutique e charme rústico

Para quem valoriza conforto e estilo, a Serra do Sudeste possui diversas pousadas boutique, chalés aconchegantes e hotéis rurais integrados à natureza. O turismo de experiência se destaca, oferecendo atividades como caminhadas, degustações da gastronomia local e interação com a rica cultura gaúcha.

Em Piratini, uma antiga capital farroupilha, você encontra restaurantes e cafés charmosos que apostam em produtos locais, receitas tradicionais e ingredientes orgânicos. Já em Caçapava do Sul, a cultura campeira se une à sofisticação da culinária moderna, criando experiências únicas para o paladar.

Um destino para quem quer fugir do óbvio

Se você está cansado das aglomerações dos destinos turísticos tradicionais e busca um lugar onde o tempo passa mais devagar, a Serra do Sudeste pode ser sua próxima descoberta. É um verdadeiro refúgio no sul do Brasil, oferecendo o melhor da cultura local com um toque europeu — e o melhor de tudo: ainda dá tempo de aproveitar esse destino antes que ele se torne uma tendência nacional.

Dicas rápidas

Como chegar: A melhor maneira é de carro, partindo de Porto Alegre. A viagem leva de 4 a 5 horas, dependendo de qual cidade você escolher como base.

Melhor época: O outono e o inverno são ideais, com clima frio perfeito para aproveitar a gastronomia e os vinhos. A primavera, com suas paisagens coloridas, também é uma boa pedida.

O que levar: Não esqueça roupas de frio, botas de trilha e um espaço na mala para levar vinhos e produtos artesanais para casa.

Já ouviu falar da Serra do Sudeste? É um lugar com muito a oferecer e que pode surpreender em cada canto!