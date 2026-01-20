Audiência da TV: números consolidados de 19 de janeiro de 2026

Na última segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, a audiência das emissoras de televisão em São Paulo apresentou alguns resultados interessantes. A novela “Coração Acelerado”, que tem atraído a atenção do público, não conseguiu manter altos índices, mesmo com a participação da atriz Viviane Araújo no elenco. Por outro lado, a rejeição em torno da trama parece estar beneficiando o programa “Cidade Alerta SP”, que viu seus números crescerem.

A competição entre os telejornais também se destacou, com o “Jornal da Band” se mantendo à frente do telejornal do SBT em termos de audiência. Por sua vez, o “Big Brother Brasil 26” enfrentou dificuldades, perdendo parte do seu público, mesmo com o chamado “Sincerão”, uma estratégia que tem gerado discussões entre os participantes e os espectadores.

As audiências consolidadas do dia mostram que algumas atrações se destacaram. O “Bom Dia SP” registrou 7,8 pontos, enquanto o “Jornal Nacional” atingiu 21,2 pontos. A novela “Coração Acelerado”, no horário nobre, teve 18,7 pontos, o que ainda é considerado expressivo, mas indicativo de que a trama está enfrentando desafios. A atração “Três Graças” foi a melhor colocada do dia, com 22,1 pontos.

As medições de audiência, que são essenciais para a avaliação das emissoras, consideram que um ponto equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses resultados são fundamentais para direcionar ações de marketing e publicidade, influenciando a programação e a estratégia das emissoras em busca de atrair mais espectadores.