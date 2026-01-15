Entretenimento

SBT substitui canoplas de microfones após 20 anos de uso

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 6 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto: Arte SBT
SBT decide trocar canoplas de microfones após 20 anos de uso

A emissora SBT está passando por uma importante renovação em sua identidade visual após 20 anos mantendo o mesmo padrão estético. A grande mudança envolve a atualização das canoplas dos microfones, um elemento emblemático nos seus programas e reportagens.

Essa transformação é uma resposta ao lançamento do ‘SBT News’, um novo braço de jornalismo digital e canal de notícias da emissora. Para definir como serão os novos microfones, a direção fez uma escolha diferente: convocou colaboradores de diversos setores para participar de um processo democrático. Eles puderam votar em uma das três opções de design que passaram para a fase final. As novas propostas apresentam uma paleta de cores renovada, com ênfase nas combinações de azul e branco, que fogem do visual anterior.

A votação está aberta para todos os funcionários, incluindo aqueles com crachás e os contratados como Pessoa Jurídica (PJ). Os trabalhadores têm até a próxima terça-feira, 20 de janeiro de 2026, para fazer sua escolha. Essa alteração representa um passo importante na modernização da emissora, com o objetivo de alinhar a imagem da rede às novas iniciativas informativas que estão sendo implementadas.

Após o fechamento da votação, a substituição das peças ocorrerá rapidamente. Essa mudança visual busca renovar a conexão com o público e integrar a tradicional televisão às novas plataformas digitais, mantendo o compromisso com um jornalismo atualizado e relevante.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 6 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Larissa Maciel. Foto: Divulgação/Record

Série ‘Amor em Ruínas’ traz Larissa Maciel de volta à TV

4 horas atrás
Galvão Bueno. Foto: Reprodução/SBT

SBT estreia novo programa de Galvão Bueno no lugar de Arena

1 dia atrás
Cenas de Coração Acelerado. Foto: Reprodução/Globo

Audiência da TV: números consolidados de 13 de janeiro de 2026

1 dia atrás
Marcos Mion conversa com João Gomes. Foto: TV Globo/Victor Antunes

João Gomes e Dorgival Dantas rendem homenagens a ritmos nordestinos

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo