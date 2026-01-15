SBT substitui canoplas de microfones após 20 anos de uso

A emissora SBT está passando por uma importante renovação em sua identidade visual após 20 anos mantendo o mesmo padrão estético. A grande mudança envolve a atualização das canoplas dos microfones, um elemento emblemático nos seus programas e reportagens.

Essa transformação é uma resposta ao lançamento do ‘SBT News’, um novo braço de jornalismo digital e canal de notícias da emissora. Para definir como serão os novos microfones, a direção fez uma escolha diferente: convocou colaboradores de diversos setores para participar de um processo democrático. Eles puderam votar em uma das três opções de design que passaram para a fase final. As novas propostas apresentam uma paleta de cores renovada, com ênfase nas combinações de azul e branco, que fogem do visual anterior.

A votação está aberta para todos os funcionários, incluindo aqueles com crachás e os contratados como Pessoa Jurídica (PJ). Os trabalhadores têm até a próxima terça-feira, 20 de janeiro de 2026, para fazer sua escolha. Essa alteração representa um passo importante na modernização da emissora, com o objetivo de alinhar a imagem da rede às novas iniciativas informativas que estão sendo implementadas.

Após o fechamento da votação, a substituição das peças ocorrerá rapidamente. Essa mudança visual busca renovar a conexão com o público e integrar a tradicional televisão às novas plataformas digitais, mantendo o compromisso com um jornalismo atualizado e relevante.