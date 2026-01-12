Audiência de ‘Coração Acelerado’ desafia standards das 19h na Globo

Nesta segunda-feira, 28 de agosto de 2026, a TV Globo lançou sua nova novela das 19h, intitulada “Coração Acelerado”. Com um elenco que inclui Isadora Cruz, Filipe Bragança, Isabelle Drummond e Gabz, a produção visa cativar os telespectadores com uma mistura de drama, romance e humor, elementos que costumam ser bem recebidos nesse horário.

Na estreia, a novela obteve uma média de 19,2 pontos de audiência na Grande São Paulo e um share de 33,5%, o que significa que aproximadamente 1,5 milhão de lares estavam sintonizados na emissora durante a exibição do primeiro episódio, que ocorreu entre 19h33 e 20h29. Com isso, a Globo manteve a liderança no Ibope, enquanto a Record ficou em segundo lugar com 6,9 pontos. SBT e Band empataram em terceiro lugar, ambos com 3,1 pontos. Cada ponto de audiência representa cerca de 78.781 domicilios na região metropolitana de São Paulo.

Embora “Coração Acelerado” tenha estreado com uma audiência inferior ao seu antecessor, “Dona de Mim”, que registrou 22,2 pontos, os profissionais da Globo esperam que a nova trama ganhe força ao longo do tempo e consiga atrair mais público.

A novela, escrita pelas autoras Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, é uma comédia romântica musical que explora o mundo da música sertaneja, destacando a força das mulheres nessa indústria. A protagonista da história é Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz, uma talentosa cantora do interior que busca sucesso em sua carreira. Sua trajetória se entrelaça com a do famoso cantor João Raul, interpretado por Filipe Bragança, o que desencadeia um romance repleto de complicações, especialmente com a presença da influenciadora Naiane, interpretada por Isabelle Drummond, ex-namorada de Raul.

A narrativa promete uma mescla de amor, sonhos, desafios e humor, além de homenagens ao gênero sertanejo, com referências a artistas como Marília Mendonça já no primeiro capítulo. A trama também abre com cenas impactantes ambientadas em 2016, envolvendo assassinatos, fugas e segredos.

O foco da história será a superação das mulheres no universo sertanejo, com uma trilha sonora especial e até o uso de inteligência artificial na abertura da novela.

Embora o número exato de capítulos ainda não tenha sido confirmado, estimativas indicam que a novela terá cerca de 197 capítulos. Com base no padrão das novelas das 19h, a exibição deve durar entre 6 e 7 meses, com o final programado entre julho e agosto de 2026, embora possa haver ajustes no cronograma.

Os roteiristas da trama incluem Daisy Chaves, Flávia Bessone, Dino Cantelli, Isabel Muniz e Fabrício Santiago, sob a direção geral e artística de Carlos Araújo. A novela “Coração Acelerado” vai ao ar de segunda a sábado, a partir das 19h15, na TV Globo.