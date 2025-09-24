Cinco golpes em abastecimento de fuel: como identificar e se proteger

Abastecer o carro deveria ser uma tarefa tranquila, mas, infelizmente, está se tornando cada vez mais arriscada. Motoristas de diversas regiões do Brasil têm enfrentado fraudes nos postos, que incluem desde a adulteração de combustíveis até bombas manipuladas que resultam em cobranças indevidas.

O problema ganhou destaque depois que investigações do Ministério Público de São Paulo revelaram a participação de facções criminosas em práticas ilegais nos postos de combustíveis. A situação é alarmante. Mas, o que exatamente você deve ficar atento para não cair em golpes enquanto abastece?

Fraude do ar comprimido: bomba que engana no visor

Uma das fraudes mais comuns é a chamada “fraude do ar comprimido”. Em alguns postos, as bombas são adulteradas para misturar ar ao combustível. Isso significa que você paga por litros que, na verdade, não vão para o tanque do seu carro.

Para evitar cair nessa armadilha, é fundamental que você sempre verifique se a bomba está zerada antes de começar o abastecimento. E lembre-se: é sempre bom acompanhar o processo fora do veículo. Se notar qualquer coisa suspeita, denuncie ao Procon ou ao Inmetro.

Postos falsos: fachada de marca conhecida

Em várias cidades, existem postos que se aproveitam da boa reputação de marcas conhecidas. Eles pintam as fachadas imitando logotipos e cores das grandes distribuidoras. Parecem confiáveis, mas, na verdade, estão vendendo gasolina de péssima qualidade por preços mais baixos.

Se você suspeitar que está em um posto falso, denuncie ao Instituto Combustível Legal (ICL), que é responsável por fiscalizar esses estabelecimentos.

Troca de óleo forçada: gasto desnecessário

Outro golpe que não está relacionado às bombas é a troca de óleo forçada. Alguns frentistas tentam convencer motoristas a realizar a troca de óleo ou filtros quando na verdade, o carro não necessita de manutenção. Muitas vezes, a falta de informação leva o motorista a aceitar e pagar por um serviço desnecessário.

Para evitar isso, sempre consulte o manual do seu veículo e faça manutenções apenas em lugares confiáveis.

Abastecimento interrompido: tanque não chega ao fim

Outro truque usado por golpistas é interromper o abastecimento antes que o tanque fique cheio. Você paga o total que aparece no visor, mas o carro recebe menos combustível do que deveria.

Uma dica é pedir ao frentista que abasteça até a bomba desligar automaticamente. Depois, dê uma espiada no painel do carro para confirmar o nível do tanque.

Cobrança maior na maquininha: o golpe do reajuste

Um dos golpes mais novos está ligado ao pagamento no cartão. O valor cobrado é maior do que o que foi registrado na bomba. Como muita gente não confere o preço antes de autorizar o pagamento, a fraude acaba passando batida.

Por isso, é sempre bom verificar se o valor na maquininha é o mesmo que aparece na bomba ou na nota fiscal antes de finalizar a compra.

Atenção é a melhor proteção

Os golpes nos postos de combustíveis podem variar em métodos e complexidade, mas todos têm um objetivo em comum: enganar o consumidor e lucrar de forma ilegal.

A melhor forma de se proteger é estar sempre atento. Evite postos que pareçam suspeitos, exija nota fiscal e desconfie de preços muito abaixo da média. Quando estiver abastecendo, trate essa atividade com a mesma atenção que você teria no trânsito. Afinal, cair em um desses golpes pode significar um prejuízo significativo e, até mesmo, danos ao seu veículo.