Coração acelerado: o que esperar do primeiro capítulo da novela

Filipe Bragança e Isadora Cruz. Foto: Globo/Manoela Mello
Coração Acelerado: saiba tudo sobre o primeiro capítulo da sua nova novela das 7

Nesta segunda-feira, 12 de junho, estreia a nova novela das 7 da TV Globo, intitulada “Coração Acelerado”. A trama é uma comédia romântica musical que se passa no universo da música sertaneja e aborda temas como amor, sonhos e superação. O elenco conta com nomes como Isadora Cruz, Filipe Bragança, Isabelle Drummond e Leandra Leal, entre outros, prometendo trazer uma história envolvente aos telespectadores.

### Horários e exibição
“Coração Acelerado” será exibida na faixa das 7 horas da noite na TV Globo.

### Elenco
A novela traz um elenco diversificado, envolvendo artistas como:
– Isadora Cruz
– Filipe Bragança
– Isabelle Drummond
– Gabz
– Thomás Aquino
– Leandra Leal
– Letícia Spiller
– Daniel de Oliveira
– Marcos Caruso
– Antonio Calloni
– Elisa Lucinda
– E muitos outros, totalizando uma grande equipe de talentos.

### Enredo
A história gira em torno de Agrado Garcia, personagem de Isadora Cruz, uma jovem cantora e compositora que luta para fazer sucesso na carreira musical. O enredo se complica quando Agrado se envolve com João Raul, interpretado por Filipe Bragança, que já teve um romance com Naiane, uma influenciadora vivida por Isabelle Drummond. Essa rivalidade entre as personagens promete trazer emoções e reviravoltas à trama.

### Autoras
As autoras Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento são conhecidas por seus trabalhos anteriores de sucesso, como “Cheias de Charme” e “Rock Story”. Juntas, elas trazem suas experiências e talentos para criar uma nova história que cativará o público.

### Direção
A direção artística da novela é de Carlos Araújo, e os diretores Guilherme Azevedo, Philippe Barcinski, Carla Bohler, Thiago Gomes Rosa e Walter Carvalho também fazem parte da equipe, sob a direção de gênero de José Luiz Villamarim.

### Trilha sonora
A trilha sonora da novela promete ser um dos destaques. Além das músicas já conhecidas, haverá composições inéditas, incluindo canções de grandes nomes da música sertaneja como Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone. A abertura será com a música “Olha Onde Eu Tô”, performada por Ana Castela, que também participa da trilha sonora com outras canções, assim como Roberta Miranda e Marília Mendonça.

Com uma combinação de música, romance e humor, “Coração Acelerado” promete conquistar a audiência e se tornar mais uma produção de sucesso da programação da TV Globo.

