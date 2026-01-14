Audiência da TV: números consolidados de 13 de janeiro de 2026

No dia 13 de janeiro de 2026, a audiência das emissoras de televisão apresentou algumas mudanças significativas. Um dos destaques foi a nova novela das sete, "Coração Acelerado", que, no segundo capítulo, registrou uma queda no número de telespectadores, ficando abaixo da audiência do telejornal SP2. Essa diminuição nos índices pode estar relacionada à predominância do Jornal Nacional, que também apresentou uma leve redução em seus números após o início da novela.

Por outro lado, o programa "Brasil do Povo" viu sua audiência dobrar com o retorno das férias de José Luiz Datena, conhecido por seu estilo polêmico e carismático. Essa mudança sugere que a presença do apresentador tem um impacto significativo sobre o público.

Além disso, a novela "Chamas do Destino" conseguiu vencer o "Programa do Ratinho", consolidando a vice-liderança de audiência para a Record, o que é um resultado relevante para a emissora.

Abaixo estão os números de audiência consolidados para os principais programas da noite:

Na Globo:

Hora Um : 3,7

: 3,7 Bom Dia SP : 7,8

: 7,8 Bom Dia Brasil : 8,7

: 8,7 Encontro com Patrícia Poeta : 7,3

: 7,3 Mais Você : 7,1

: 7,1 SP1 : 9,5

: 9,5 Globo Esporte : 9,6

: 9,6 Jornal Hoje : 9,7

: 9,7 Edição Especial: Terra Nostra : 11,5

: 11,5 Sessão da Tarde: Quatro Vidas de Um Cachorro : 9,7

: 9,7 SPTV : 10,3

: 10,3 Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata : 12,7

: 12,7 Êta Mundo Bom! : 17,5

: 17,5 SP2 : 18,8

: 18,8 Coração Acelerado : 18,4

: 18,4 Jornal Nacional : 20,9

: 20,9 Três Graças : 22,5

: 22,5 Big Brother Brasil 26 : 17,1

: 17,1 Jornal da Globo: 9,4

Na Record:

Balanço Geral Manhã : 1,2

: 1,2 Balanço Geral SP : 4,8

: 4,8 A Escrava Isaura : 3,9

: 3,9 Cidade Alerta SP : 7,3

: 7,3 Jornal da Record : 6,9

: 6,9 Chamas do Destino: 4,0

No SBT:

Primeiro Impacto : 2,4

: 2,4 Fofocalizando : 2,1

: 2,1 Programa do Ratinho: 3,2

Na Band:

Jogo Aberto : 1,3

: 1,3 Brasil Urgente : 1,8

: 1,8 Jornal da Band: 3,3

Esses dados de audiência são consolidados e refletem as medições realizadas na capital paulista. Em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, e essas informações são essenciais para o mercado publicitário.