Entenda a meningite meningocócica e proteja sua saúde

Uma mulher de 56 anos perdeu a vida por causa de uma meningite meningocócica em Varginha (MG), e essa história acendeu um alerta em várias partes do Brasil. O diagnóstico só foi confirmado após o falecimento, o que gerou preocupação e questionamentos entre muitos.

O que é a meningite meningocócica?

A meningite meningocócica, também chamada de doença meningocócica, é uma forma grave de meningite bacteriana. Essa condição é causada pela bactéria Neisseria meningitidis, e é impressionante (ou melhor, assustador) saber que pode levar à morte em menos de 24 horas. Ela provoca uma inflamação nas membranas que protegem o cérebro e a medula espinhal.

A transmissão acontece através de gotículas e secreções do nariz e da garganta de pessoas contaminadas. O curioso (ou alarmante) é que alguns podem estar infectados e, mesmo assim, não apresentar sintomas, mas ainda assim conseguem passar a bactéria adiante. Isso faz dela uma verdadeira vilã invisível.

Quais os sintomas da meningite meningocócica?

Se você já sentiu alguma coisa esquisita e pensou que poderia ser algo sério, é importante ficar atento. Os sintomas da meningite meningocócica, segundo informações da Pfizer, incluem:

Febre

Rigidez na nuca

Dor de cabeça

Mal-estar geral

Náuseas e vômitos

Confusão mental

Sensibilidade à luz

Dores intensas ou no corpo

Manchas vermelhas na pele, parecidas com picadas

Respiração rápida

Calafrios

Pense bem: quem já pegou estrada em um dia quente e secou o suor com a mão sabe como é bom ficar de olho nos sinais do corpo, certo? O mesmo vale para a meningite. Se algo não estiver certo, é melhor procurar um médico.

A saúde deve ser sempre a prioridade, e informações como essas ajudam todos nós a ficarmos mais atentos. Conhecer os sinais pode fazer a diferença entre um tratamento rápido e eficaz e consequências fatídicas.