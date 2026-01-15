Saúde

Entenda a meningite meningocócica e proteja sua saúde

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 14 horas atrás
1 minuto de leitura
O que é a meningite meningocócica?
Meningite meningocócica foi identificada após morte (Foto: Freepik)

Uma mulher de 56 anos perdeu a vida por causa de uma meningite meningocócica em Varginha (MG), e essa história acendeu um alerta em várias partes do Brasil. O diagnóstico só foi confirmado após o falecimento, o que gerou preocupação e questionamentos entre muitos.

O que é a meningite meningocócica?

A meningite meningocócica, também chamada de doença meningocócica, é uma forma grave de meningite bacteriana. Essa condição é causada pela bactéria Neisseria meningitidis, e é impressionante (ou melhor, assustador) saber que pode levar à morte em menos de 24 horas. Ela provoca uma inflamação nas membranas que protegem o cérebro e a medula espinhal.

A transmissão acontece através de gotículas e secreções do nariz e da garganta de pessoas contaminadas. O curioso (ou alarmante) é que alguns podem estar infectados e, mesmo assim, não apresentar sintomas, mas ainda assim conseguem passar a bactéria adiante. Isso faz dela uma verdadeira vilã invisível.

Quais os sintomas da meningite meningocócica?

Se você já sentiu alguma coisa esquisita e pensou que poderia ser algo sério, é importante ficar atento. Os sintomas da meningite meningocócica, segundo informações da Pfizer, incluem:

  • Febre
  • Rigidez na nuca
  • Dor de cabeça
  • Mal-estar geral
  • Náuseas e vômitos
  • Confusão mental
  • Sensibilidade à luz
  • Dores intensas ou no corpo
  • Manchas vermelhas na pele, parecidas com picadas
  • Respiração rápida
  • Calafrios

Pense bem: quem já pegou estrada em um dia quente e secou o suor com a mão sabe como é bom ficar de olho nos sinais do corpo, certo? O mesmo vale para a meningite. Se algo não estiver certo, é melhor procurar um médico.

A saúde deve ser sempre a prioridade, e informações como essas ajudam todos nós a ficarmos mais atentos. Conhecer os sinais pode fazer a diferença entre um tratamento rápido e eficaz e consequências fatídicas.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 14 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Gripe K: conheça os sintomas da variante que despertou alerta da OMS

Gripe K: saiba os sintomas que preocupam a OMS

15/12/2025
Qual o câncer de Kelzy Ecard?

Qual é o câncer que afetou Kelzy Ecard? Descubra aqui.

02/12/2025
O que é lobotomia? - Tudo EP

Entenda a lobotomia: o que você precisa saber

27/11/2025
Violência afeta desenvolvimento de crianças em comunidades

violência compromete o desenvolvimento de crianças em comunidades

31/10/2025
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo