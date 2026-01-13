Audiência da TV: números consolidados de 12 de janeiro de 2026
Audiência da TV em 12 de janeiro de 2026: Destaques e Números
A estreia do Big Brother Brasil 26 teve um grande impacto na audiência da televisão brasileira, com o programa "Três Graças" registrando picos de 24,7 pontos. O reality show, exibido pela Globo, conseguiu atrair muitos espectadores, resultando na perda da vice-liderança de audiência da novela "Chamas do Destino", que foi superada pelo SBT.
A nova novela "Coração Acelerado", que foi exibida em sua primeira edição, não atendeu às expectativas, alcançando apenas uma média inferior a 20 pontos. Esse resultado considerado decepcionante para um projeto de grande destaque. Além disso, a mudança na identidade visual do programa "A Tarde É Sua" não teve a recepção esperada, já que o público se manteve abaixo de metade da audiência do programa "Melhor da Tarde".
Abaixo, estão os números consolidados de audiência para o dia 12 de janeiro de 2026:
Principais Audiências:
- Hora Um: 3,7 pontos
- Bom Dia SP: 7,1 pontos
- Bom Dia Brasil: 6,9 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 5,4 pontos
- Mais Você: 5,9 pontos
- SP1: 9,1 pontos
- Globo Esporte: 9,3 pontos
- Jornal Hoje: 9,9 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 10,3 pontos
- Sessão da Tarde – Podres de Ricos: 9,8 pontos
- SPTV: 11,5 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata: 11,8 pontos
- Especial Coração Acelerado: 11,9 pontos
- Éta Mundo Melhor!: 18,1 pontos
- SP2: 19,4 pontos
- Coração Acelerado: 19,3 pontos
- Jornal Nacional: 21,8 pontos
- Três Graças: 23,7 pontos
- Big Brother Brasil 26: 17,6 pontos
- Tributo: 9,2 pontos
Audiências do SBT e Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,4 pontos
- Fala Brasil: 3,3 pontos
- Hoje em Dia: 3,1 pontos
- Chamas do Destino: 3,7 pontos
A disputa entre as emissoras está acirrada, e as mudanças na programação frequentemente refletem as estratégias para conquistar a preferência dos telespectadores.
Os números apresentados são referentes à medição de audiência na capital paulista. Neste ano, um ponto de audiência equivale a 78.781 domicilios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência para o mercado publicitário.