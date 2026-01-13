Audiência da TV: números consolidados de 12 de janeiro de 2026

Audiência da TV em 12 de janeiro de 2026: Destaques e Números

A estreia do Big Brother Brasil 26 teve um grande impacto na audiência da televisão brasileira, com o programa "Três Graças" registrando picos de 24,7 pontos. O reality show, exibido pela Globo, conseguiu atrair muitos espectadores, resultando na perda da vice-liderança de audiência da novela "Chamas do Destino", que foi superada pelo SBT.

A nova novela "Coração Acelerado", que foi exibida em sua primeira edição, não atendeu às expectativas, alcançando apenas uma média inferior a 20 pontos. Esse resultado considerado decepcionante para um projeto de grande destaque. Além disso, a mudança na identidade visual do programa "A Tarde É Sua" não teve a recepção esperada, já que o público se manteve abaixo de metade da audiência do programa "Melhor da Tarde".

Abaixo, estão os números consolidados de audiência para o dia 12 de janeiro de 2026:

Principais Audiências:

Hora Um: 3,7 pontos

3,7 pontos Bom Dia SP: 7,1 pontos

7,1 pontos Bom Dia Brasil: 6,9 pontos

6,9 pontos Encontro com Patrícia Poeta: 5,4 pontos

5,4 pontos Mais Você: 5,9 pontos

5,9 pontos SP1: 9,1 pontos

9,1 pontos Globo Esporte: 9,3 pontos

9,3 pontos Jornal Hoje: 9,9 pontos

9,9 pontos Edição Especial: Terra Nostra: 10,3 pontos

10,3 pontos Sessão da Tarde – Podres de Ricos: 9,8 pontos

9,8 pontos SPTV: 11,5 pontos

11,5 pontos Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata: 11,8 pontos

11,8 pontos Especial Coração Acelerado: 11,9 pontos

11,9 pontos Éta Mundo Melhor!: 18,1 pontos

18,1 pontos SP2: 19,4 pontos

19,4 pontos Coração Acelerado: 19,3 pontos

19,3 pontos Jornal Nacional: 21,8 pontos

21,8 pontos Três Graças: 23,7 pontos

23,7 pontos Big Brother Brasil 26: 17,6 pontos

17,6 pontos Tributo: 9,2 pontos

Audiências do SBT e Record:

Balanço Geral Manhã: 1,4 pontos

1,4 pontos Fala Brasil: 3,3 pontos

3,3 pontos Hoje em Dia: 3,1 pontos

3,1 pontos Chamas do Destino: 3,7 pontos

A disputa entre as emissoras está acirrada, e as mudanças na programação frequentemente refletem as estratégias para conquistar a preferência dos telespectadores.

Os números apresentados são referentes à medição de audiência na capital paulista. Neste ano, um ponto de audiência equivale a 78.781 domicilios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência para o mercado publicitário.