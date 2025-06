Escaladores encontram R$ 2 milhões congelados na montanha

Um grupo de alpinistas fez uma descoberta surpreendente durante uma escalada no Mont Blanc, nas fronteiras entre França e Itália. Eles encontraram um verdadeiro tesouro avaliado em mais de R$ 2 milhões. A notícia, que logo se espalhou pelo mundo, revelou uma história fascinante sobre pedras preciosas que estavam perdidas há quase 60 anos.

Enquanto se aventuravam nas montanhas, os alpinistas se depararam com uma caixa metálica, parcialmente enterrada no gelo. Curiosos, abriram o recipiente e ficaram encantados com o conteúdo: eram centenas de pedras preciosas, incluindo esmeraldas, rubis e safiras. A suspeita é de que esse tesouro seja parte de uma carga perdida durante um trágico acidente aéreo.

Origem do Tesouro: O Acidente Aéreo de 1966

Os registros históricos ligam essas pedras ao voo 101 da Air India, que colidiu com o Mont Blanc em 24 de janeiro de 1966, enquanto fazia a rota de Bombaim a Nova York. Infelizmente, todas as 117 pessoas a bordo perderam a vida no acidente.

Desde a tragédia, diversos objetos começaram a aparecer conforme o glacial derretia. Nos últimos anos, outros escaladores já haviam encontrado partes do avião e documentos. Essa nova descoberta apenas complementa o acervo de relíquias que vêm emergindo da neve.

O prefeito de Chamonix informou que o valor estimado das pedras é em torno de € 350 mil, o que corresponde a mais de R$ 2 milhões.

A Entrega do Tesouro às Autoridades

Imediatamente após a descoberta, os alpinistas decidiram entregar o tesouro às autoridades locais. Isso foi uma atitude exemplar, já que o governo francês está seguindo os trâmites legais de acordo com a lei nacional de achados. Essa legislação estipula que objetos encontrados devem ser guardados pelo Estado por dois anos, permitindo que eventuais herdeiros reivindiquem a herança. Se ninguém aparecer, os alpinistas terão direito a 50% do valor.

Além disso, o Ministério do Interior da França acionou especialistas para verificar a autenticidade das pedras e confirmar sua origem.

Degelo nos Alpes: Tesouros emergindo

Nos últimos anos, o aquecimento global tem acelerado o degelo das geleiras, revelando objetos históricos que estavam soterrados por décadas. Entre 2010 e 2024, escaladores encontraram jornais, roupas e até partes de aeronaves.

Estudiosos apontam que esses achados, apesar de preocupantes, trazem à tona aspectos importantes da história moderna. Contudo, é fundamental que futuras descobertas sejam feitas com rigor técnico e autorização governamental, para que o patrimônio histórico não se perca.

Debate Ético e Legal

A descoberta das pedras não trouxe apenas curiosidade, mas também um intenso debate ético. Enquanto alguns argumentam que os alpinistas merecem ficar com todo o valor, outros acreditam que as pedras devem ser repatriadas à Índia, seu provável país de origem. O Ministério da Justiça afirmou que a legislação francesa será aplicada. Até o momento, nenhuma pessoa se apresentou como herdeiro das pedras.

Esse assunto gerou repercussão internacional, e a imprensa indiana está acompanhando a situação de perto.

Impacto Turístico e Preocupações Ambientais

Com essa fabulosa descoberta, os especialistas em turismo já preveem um aumento no fluxo de visitantes ao Mont Blanc. As autoridades locais estão pensando em estratégias para evitar a superexploração da região.

Embora a chegada de novos aventureiros seja empolgante, os ambientalistas estão alertando para os riscos. Se houver uma abertura excessiva de trilhas, o delicado ecossistema da montanha pode ser comprometido. Além disso, a falta de conscientização dos visitantes pode causar poluição em áreas glaciais.

Os alpinistas que fizeram a descoberta decidiram se manter anonimos. Segundo informações, eles preferem não se expor publicamente para evitar incomodações.

Fica a questão: o que você faria se encontrasse um tesouro congelado há tanto tempo? Entregaria ou guardaria para si?