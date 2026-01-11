Morre a atriz Titina Medeiros, aos 48 anos, de câncer

Neste domingo, 11 de janeiro de 2026, a cena cultural do Brasil foi marcada pela perda da atriz Titina Medeiros, que faleceu aos 48 anos após lutar contra um câncer no pâncreas. A confirmação sobre os detalhes das cerimônias de despedida, como velório e sepultamento, ainda não foi divulgada.

Titina, cujo nome verdadeiro era Izabel Cristina de Medeiros, nasceu em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e cresceu na cidade de Acari, antes de se mudar para Natal. Foi na capital potiguar que a atriz iniciou sua trajetória nas artes. Durante sua juventude, ela participou de bandas musicais e se envolveu em produções teatrais experimentais. Com o passar do tempo, Titina se destacou em grupos importantes, como a Casa de Zoé e o Candeia, onde também atuava como diretora.

A carreira de Titina na televisão começou em 2012, quando ela chamou a atenção do público ao interpretar Socorro na novela “Cheias de Charme”. Nesta trama, sua personagem era a fiel escudeira da protagonista Chayene, interpretada por Cláudia Abreu. Esse papel não apenas aumentou sua visibilidade, mas também foi significativo por lhe permitir atuar ao lado do marido, o ator César Ferrario, com quem estava casada há quase 20 anos.

A versatilidade de Titina foi evidenciada em outros projetos da TV Globo, como as séries “Onde Nascem os Fortes” e as novelas “Geração Brasil” e “A Lei do Amor”. Mais recentemente, ela participou das produções “Mar do Sertão” e “No Rancho Fundo”, ambas centradas em narrativas regionais e exibidas no horário das seis.

Com mais de 30 anos de carreira, que teve início nos anos 90, a artista também trabalhou em curtas-metragens e programas de humor. Ao longo de sua trajetória, ela conseguiu transitar com sucesso entre o teatro e a televisão, sempre mantendo um forte vínculo com suas raízes sertanejas do Rio Grande do Norte.

O legado de Titina Medeiros é reconhecido como uma referência importante para o audiovisual nordestino. Sua morte deixa uma lacuna significativa entre colegas e admiradores, que se recordarão de suas performances marcantes e emocionantes. A contribuição dela para a dramaturgia contemporânea é inegável, e seu impacto será sentido por muito tempo entre aqueles que acompanharam sua carreira.