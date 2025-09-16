Honda apresenta moto elétrica com 130 km de autonomia

A Honda está dando um passo ousado ao entrar de vez no mundo das motocicletas elétricas com a sua mais nova aposta, a WN7. Essa é a primeira moto da marca com um foco forte em performance e representa uma mudança de direção, alinhando-se à meta de neutralidade de carbono até 2050 e ao plano de eletrificação total da linha de motos até 2040. Para quem ama duas rodas, essa é uma novidade animadora!

A WN7 é na verdade a versão de produção do conceito EV Fun, que foi apresentado no Salão de Milão, o famoso EICMA, em 2024. Com um formato naked – que significa que não tem aquelas carenagens volumosas – a moto promete oferecer a mesma emoção e desempenho que uma moto a combustão. Imagine a sensação de liberdade e adrenalina, mas sem o barulho estrondoso do motor!

Inicialmente, ela será lançada na Europa, com as primeiras entregas programadas para 2026. A Honda quer mesmo arrebatar os corações dos motociclistas por aí. O objetivo é criar uma linha de elétricas que não só tenha estilo, mas também faça a diferença em termos de desempenho e sustentabilidade. Na prática, isso pode ser um grande passo não só para a marca, mas para o mundo das motos.

Quando falamos de autonomia, a WN7 não decepciona. Com uma bateria de íons de lítio fixa, ela promete rodar mais de 130 km por carga. Aqueles que já encararam longas viagens sabem como ter uma boa autonomia faz toda a diferença. E a recarga? Com o sistema CCS2, você consegue recuperar de 20% a 80% da carga em cerca de 30 minutos, e carregar tudo em casa leva menos de três horas. Imagine parar para um café enquanto a moto recarrega, é tudo que um motociclista deseja!

A potência também impressiona. O desempenho dela se compara a motos a combustão de 600 cm³, enquanto o torque chega perto das 1.000 cm³! Isso significa que você vai ter uma pilotagem ágil e silenciosa, perfeita para admirar a paisagem enquanto cruza as estradas. É curioso pensar que em vez do ronco do motor você terá um silêncio suave; isso sim é o futuro!

O painel TFT de 5 polegadas vem equipado com o sistema Honda RoadSync. Isso quer dizer que será possível conectar seu smartphone para navegação, atender chamadas e até ouvir suas músicas favoritas enquanto anda. O design é compacto e dá um ar futurista à moto, mesclando a tradição Honda com a inovação elétrica.

Falando um pouco sobre o nome, a WN7 traz o conceito “Be the Wind” (W), a categoria Naked (N) e o desempenho 7, que refere-se à proposta de uma experiência de pilotagem esportiva. Com isso, a Honda planeja expandir sua linha elétrica com outras opções, tanto urbanas quanto de alto desempenho. E quem não fica empolgado com isso?

No Brasil, a expectativa é de que a WN7 chegue em 2025. Enquanto modelos como a Activa e a QC1 ainda estão restritos à Índia, a WN7 promete trazer tudo que sabemos amar sobre motos – desempenho, inovação e sustentabilidade – para o nosso mercado. É um verdadeiro marco na estrada! Vamos aguardar!