Audiência da TV: dados consolidados de 9 de janeiro de 2026

Na última sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, a audiência da televisão apresentou resultados preocupantes para algumas emissoras, enquanto outras se destacaram.

O programa “Verão Maior Paraná” teve uma recepção morna ao público, o que contribuiu para que a SBT alcançasse números semelhantes aos da RedeTV!. Além disso, a trama “Dona de Mim” terminou de forma sem grandes eventos, o que também refletiu na audiência. O programa “Três Graças” segue sem mostrar progresso em seus índices de visualização.

Na RedeTV!, a edição mais recente do “Manhã com Você” registrou uma audiência de zero pontos, ou seja, nenhum espectador sintonizou o programa. Essa situação é preocupante para a emissora, que já enfrenta desafios em sua grade de programação.

Por outro lado, a SBT Brasil continua a acumular resultados negativos em sua audiência, mostrando uma tendência preocupante que se repete ao longo das últimas semanas.

Veja abaixo alguns números consolidados da audiência do dia:

– “Bom Dia SP”: 6,9 pontos

– “Bom Dia Brasil”: 7,0 pontos

– “Encontro com Patrícia Poeta”: 6,1 pontos

– “Mais Você”: 5,9 pontos

– “SP1”: 8,7 pontos

– “Globo Esporte”: 8,7 pontos

– “Jornal Hoje”: 9,6 pontos

– “Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata”: 13,2 pontos

– “Éta Mundo Bom!”: 16,0 pontos

– “Dona de Mim”: 21,5 pontos

As demais emissoras também apresentaram resultados variados. O “Balanço Geral Manhã” teve audiência de 1,4 ponto, enquanto “Fala Brasil” registrou 3,1 pontos. O SBT, por sua vez, viu programas como “Primeiro Impacto” e “Fofocalizando” alcançarem 2,2 e 3,2 pontos, respectivamente.

Os dados de audiência são importantes para as emissoras e influenciam diretamente na programação e na produção de conteúdos que busquem atrair mais espectadores. Em 2026, cada ponto de audiência representa cerca de 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência para o mercado publicitário.