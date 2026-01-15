Luiza Possi e MC G15 concorrem a prêmio em ‘Acerte ou Caia!’

Neste domingo, a Record apresenta mais uma edição do programa “Acerte ou Caia!”, um game show que testa o conhecimento de personalidades em uma competição de perguntas e respostas, sob o comando do humorista Tom Cavalcante. O episódio vai ao ar ao vivo a partir das 15h30 e contará com um elenco diverso, composto por 11 celebridades que se revezarão no palco em busca de um prêmio de até R$ 300 mil.

Entre os participantes, a cantora Luiza Possi fará sua estreia no programa e está determinada a superar os desafios que a competição propõe. Também participarão da disputa os artistas Clayton e Romário, que competirão individualmente, além do funkeiro MC G15 e os integrantes da banda Turma do Pagode, Leizinho e Caramelo.

O programa contará ainda com a presença das influenciadoras digitais Ana Preta e Silvana Oliveira, famosa por ser a mãe da cantora Ludmilla, trazendo um toque de representatividade digital ao evento.

Além delas, os telespectadores poderão acompanhar os atores Carla Fioroni, Allan Jeon e Eunice Baía, conhecida por seu papel como Tainá em filmes.

“Acerte ou Caia!” é produzido pela Boxfish e dirigido por David Feldon, com direção artística de Cesar Barreto. A atração é uma das mais assistidas das tardes de domingo na Record e as edições anteriores estão disponíveis na íntegra pelo serviço de streaming RecordPlus.