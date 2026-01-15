Entretenimento

Luiza Possi e MC G15 concorrem a prêmio em ‘Acerte ou Caia!’

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 7 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto: Divulgação/Record
Luiza Possi e MC G15 disputam prêmio em 'Acerte ou Caia!' na Record

Neste domingo, a Record apresenta mais uma edição do programa “Acerte ou Caia!”, um game show que testa o conhecimento de personalidades em uma competição de perguntas e respostas, sob o comando do humorista Tom Cavalcante. O episódio vai ao ar ao vivo a partir das 15h30 e contará com um elenco diverso, composto por 11 celebridades que se revezarão no palco em busca de um prêmio de até R$ 300 mil.

Entre os participantes, a cantora Luiza Possi fará sua estreia no programa e está determinada a superar os desafios que a competição propõe. Também participarão da disputa os artistas Clayton e Romário, que competirão individualmente, além do funkeiro MC G15 e os integrantes da banda Turma do Pagode, Leizinho e Caramelo.

O programa contará ainda com a presença das influenciadoras digitais Ana Preta e Silvana Oliveira, famosa por ser a mãe da cantora Ludmilla, trazendo um toque de representatividade digital ao evento.

Além delas, os telespectadores poderão acompanhar os atores Carla Fioroni, Allan Jeon e Eunice Baía, conhecida por seu papel como Tainá em filmes.

“Acerte ou Caia!” é produzido pela Boxfish e dirigido por David Feldon, com direção artística de Cesar Barreto. A atração é uma das mais assistidas das tardes de domingo na Record e as edições anteriores estão disponíveis na íntegra pelo serviço de streaming RecordPlus.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 7 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Presente de Amor. Foto: Divulgação/SBT

SBT lança ‘Presente de Amor’: traição e segredos familiares

6 horas atrás
Larissa Maciel. Foto: Divulgação/Record

Série ‘Amor em Ruínas’ traz Larissa Maciel de volta à TV

13 horas atrás
Foto: Arte SBT

SBT substitui canoplas de microfones após 20 anos de uso

15 horas atrás
Galvão Bueno. Foto: Reprodução/SBT

SBT estreia novo programa de Galvão Bueno no lugar de Arena

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo