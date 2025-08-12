Notícias

Estudo revela a importância de lavar lençóis com mais frequência

Estudo alarmante mostra por que você deve lavar os lençóis mais vezes
Após um longo dia, a primeira coisa que a gente quer é chegar em casa e relaxar, não é mesmo? Assim que podemos, nos jogamos na cama e, em poucos minutos, já estamos dormindo. Mas você sabia que a higiene dos nossos lençóis merece atenção especial? Reserve um tempinho para pensar nisso!

Manter a limpeza dos lençóis é super importante, porque eles podem acumular vírus, ácaros, fungos e bactérias. O ideal é trocar os lençóis com frequência para evitar esse tipo de problema. Caso contrário, a propagação dessas sujeirinhas pode reclamar a nossa saúde.

O risco oculto

Os lençóis podem se transformar em verdadeiros criadouros para bactérias. Isso acontece, por exemplo, por conta do suor, saliva e até células mortas que nós deixamos para trás enquanto dormimos. E tem mais: quando comemos na cama, isso também pode intensificar a situação. Sabia que, só durante um dia, a pele de uma pessoa pode soltar milhares de células? E adivinha quem se alimenta disso? Isso mesmo, os ácaros!

A consequência disso pode ser bastante complicada, gerando alergias, eczema e até problemas respiratórios como asma. Por isso, é imprescindível estar atento à troca dos lençóis. Um estudo interessante de 2013, realizado no Instituto Pasteur de Lille, na França, analisou lençóis de pacientes em hospitais. O resultado? Todos os lençóis tinham Staphylococcus, uma bactéria que vive na nossa pele. Enquanto muitas delas são inofensivas, algumas, como o S. aureus, podem levar a problemas sérios de saúde se a imunidade não estiver em dia.

O que surpreende é que essas observações vieram de um ambiente em que a limpeza é rigorosamente controlada. Em hospitais, tudo é higienizado e trocado com atenção para evitar contaminações.

Por tudo isso, é fundamental ter atenção com os lençóis da sua cama. Trocar com frequência é a melhor pedida. E uma dica simples: evite se deitar na cama com a roupa que usou do lado de fora. Um banho refrescante e a troca dos lençóis vão garantir que suas noites de descanso sejam muito mais saudáveis e tranquilas.

