Dalton Vigh e Sergio Marone são vilões em ‘Amor em Ruínas’

A Record dará início em 2026 a sua mais nova teledramaturgia bíblica, intitulada "Amor em Ruínas". As gravações estão programadas para começar em fevereiro, no Rio de Janeiro. A série contará com um total de 35 episódios e faz parte da estratégia da UniverVideo de diversificar seus conteúdos originais com temas de reflexão moral e religiosa.

"Amor em Ruínas" é inspirada no Antigo Testamento. A trama gira em torno do profeta Oseias, interpretado por Murilo Cezar, que recebe uma orientação divina para se casar com Gomer, papel de Letícia Laranja. O relacionamento do casal serve como uma alegoria do laço entre a humanidade e o divino, explorando temas como fé, resiliência e as crises sociais enfrentadas por Israel em sua época.

No núcleo principal da história, Dalton Vigh assume o papel de Miro, um chefe de família renomado na cidade de Samaria. Junto com seu filho Amit, interpretado por Sérgio Marone, Miro comanda um ateliê de tecidos, que fornece roupas à realeza local. Seu personagem é descrito como um antagonista ambicioso, enfrentando as consequências da perda de sua mãe e buscando ampliar seu status social.

O elenco também conta com a participação de Luiza Tomé e Larissa Maciel, sendo esta última uma personagem que questiona as normas sociais e religiosas da época, trazendo complexidade à narrativa.

Com "Amor em Ruínas", a Record reforça seu investimento em produções bíblicas, visando replicar o sucesso digital e de audiência de suas obras anteriores. A série promete uma narrativa mais ágil, mas sem deixar de lado a tradição das epopeias religiosas que a emissora já consolidou. A expectativa é de que a teledramaturgia bíblica evolua para novos formatos, combinando temas clássicos com uma abordagem moderna.

Ficha Técnica