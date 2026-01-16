Entretenimento

Dalton Vigh e Sergio Marone são vilões em ‘Amor em Ruínas’

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 7 horas atrás
1 minuto de leitura
Dalton Vigh. Foto: Reprodução
Dalton Vigh e Sergio Marone formam núcleo de vilões em 'Amor em Ruínas'

A Record dará início em 2026 a sua mais nova teledramaturgia bíblica, intitulada "Amor em Ruínas". As gravações estão programadas para começar em fevereiro, no Rio de Janeiro. A série contará com um total de 35 episódios e faz parte da estratégia da UniverVideo de diversificar seus conteúdos originais com temas de reflexão moral e religiosa.

"Amor em Ruínas" é inspirada no Antigo Testamento. A trama gira em torno do profeta Oseias, interpretado por Murilo Cezar, que recebe uma orientação divina para se casar com Gomer, papel de Letícia Laranja. O relacionamento do casal serve como uma alegoria do laço entre a humanidade e o divino, explorando temas como fé, resiliência e as crises sociais enfrentadas por Israel em sua época.

No núcleo principal da história, Dalton Vigh assume o papel de Miro, um chefe de família renomado na cidade de Samaria. Junto com seu filho Amit, interpretado por Sérgio Marone, Miro comanda um ateliê de tecidos, que fornece roupas à realeza local. Seu personagem é descrito como um antagonista ambicioso, enfrentando as consequências da perda de sua mãe e buscando ampliar seu status social.

O elenco também conta com a participação de Luiza Tomé e Larissa Maciel, sendo esta última uma personagem que questiona as normas sociais e religiosas da época, trazendo complexidade à narrativa.

Com "Amor em Ruínas", a Record reforça seu investimento em produções bíblicas, visando replicar o sucesso digital e de audiência de suas obras anteriores. A série promete uma narrativa mais ágil, mas sem deixar de lado a tradição das epopeias religiosas que a emissora já consolidou. A expectativa é de que a teledramaturgia bíblica evolua para novos formatos, combinando temas clássicos com uma abordagem moderna.

Ficha Técnica

  • Programa: "Amor em Ruínas"
  • Emissora: Record / UniverVideo
  • Horário: A definir
  • Elenco principal: Larissa Maciel, Sérgio Marone, Murilo Cezar, Letícia Laranja, Luiza Tomé, Dalton Vigh
  • Direção: Alexandre Avancini
  • Roteiro: Cristiane Cardoso
  • Gênero: Drama / Bíblico
Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 7 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Audiência da TV: confira os números consolidados de 15/01/2026

Audiência da TV: números consolidados de 15 de janeiro de 2026

5 horas atrás
Presente de Amor. Foto: Divulgação/SBT

SBT lança ‘Presente de Amor’: traição e segredos familiares

22 horas atrás
Foto: Divulgação/Record

Luiza Possi e MC G15 concorrem a prêmio em ‘Acerte ou Caia!’

23 horas atrás
Larissa Maciel. Foto: Divulgação/Record

Série ‘Amor em Ruínas’ traz Larissa Maciel de volta à TV

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo