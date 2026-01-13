Globo reconsidera programação diante da queda na audiência das novelas

A Globo enfrenta um cenário desafiador em sua programação, especialmente em São Paulo. Durante o mês de janeiro de 2026, a audiência das novelas mostra resultados mistos, exigindo uma revisão nas estratégias de exibição.

A novela “Três Graças”, que estreou há três meses e é protagonizada por Sophie Charlotte, ainda não conseguiu conquistar o público do horário nobre. Com uma média de audiência de 21,2 pontos, a trama se equipara a “Mania de Você”, considerada um grande fracasso na faixa das 21h. Apesar do roteiro assinado por renomados autores como Aguinaldo Silva, Virgilio Silva e Zé Dassilva, a produção não conseguiu manter a audiência que vinha da exibição do “Jornal Nacional”.

Na faixa das 19h, a situação é mais positiva. A novela “Dona de Mim” se despediu do público no último sábado, 10 de janeiro, alcançando uma média de 21,3 pontos. Este resultado representa o melhor desempenho do horário em dois anos, superando outras novelas inéditas disponíveis na mesma faixa, embora não tenha gerado um grande alvoroço entre os espectadores.

Por outro lado, o bloco vespertino passa por um declínio significativo. A novela “Êta Mundo Melhor!”, que mantinha 20 pontos até o fim de “A Viagem”, caiu para cerca de 18 pontos. Isso também afetou o desempenho de “Rainha da Sucata”, uma trama de 1990 estrelada por Regina Duarte, que teve seu fim antecipado para o início de março, logo após o Carnaval, devido à baixa audiência.

A situação se agrava também com “Terra Nostra”, cuja média caiu consideravelmente no último mês de dezembro, atingindo apenas 11,3 pontos, posicionando-se como a menos assistida entre os títulos exibidos.

As médias de audiência das novelas em exibição na Globo em São Paulo são as seguintes:

– “Terra Nostra”: 11,3 pontos

– “Rainha da Sucata”: 12,3 pontos

– “Êta Mundo Melhor!”: 18,9 pontos

– “Dona de Mim” (já finalizada): 21,3 pontos

– “Três Graças”: 21,2 pontos

Esses números servem como referência para o mercado publicitário e destacam a necessidade urgente de mudanças estratégicas nas próximas semanas, com o objetivo de recuperar o público que foi perdido em diferentes horários de programação.