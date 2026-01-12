‘BBB 26’ estreia com recorde negativo e pressiona Globo

Na noite de segunda-feira, 12 de janeiro, estreou a vigésima sexta temporada do Big Brother Brasil, um dos reality shows mais populares do país. A estreia, no entanto, não atendeu às expectativas e registou a menor audiência da história para um início de temporada. A média na Grande São Paulo foi de apenas 17,3 pontos, igualando o recorde negativo da edição anterior, que teve 17,0 pontos. Essa queda preocupante se dá em um cenário de competição fraca: o SBT, com o Programa do Ratinho, alcançou 3,9 pontos, enquanto a Record, com a novela turca “Chamas do Destino”, obteve 3,3 pontos.

As audiências para esse tipo de programa têm importância significativa no mercado publicitário, uma vez que a cada ponto de audiência corresponde a 78.781 lares sintonizados na Grande São Paulo. Esse dado é crucial para as campanhas de grande alcance, que dependem de uma boa visibilidade.

A abertura do programa apresentou ao público os participantes anônimos que venceram as Casas de Vidro, ações promovidas em diversas regiões do Brasil, além de celebridades e ex-participantes do programa. Entre os participantes estão nomes como Juliano Floss, Solange Couto, Edilson Capetinha, Aline Campos, Henri Castelli, Babu Santana, Sol Vega, Jonas Sulzbach, Sarah Andrade, Alberto Cowboy e Ana Paula Renault.

Os concorrentes foram informados de que o prêmio desta edição superará os R$ 5 milhões, um atrativo considerável para os participantes e os espectadores. Além disso, durante a estreia, Tadeu Schmidt, que comanda o programa, deu início a uma prova de resistência que garantirá imunidade aos vencedores no primeiro paredão.

Com o começo abaixo do esperado, a Globo enfrenta o desafio de recuperar a audiência na temporada. As próximas semanas serão decisivas para avaliar o impacto do programa e sua capacidade de reconectar com o público. A emissora terá que adotar estratégias para reverter esse cenário e garantir um engajamento maior do telespectador.