EUA averiguam 174 mil Tesla Model Y por falhas nas maçanetas

EUA investigam 174 mil Tesla Model Y por problemas nas maçanetas
Crédito da imagem: Tesla

A Tesla está no olho do furacão por causa de um problema de segurança no seu SUV Model Y. A famosa NHTSA, a agência de segurança no trânsito dos EUA, iniciou uma investigação preliminar após relatos preocupantes de que as maçanetas eletrônicas podem falhar e deixar os ocupantes presos dentro do carro. No total, cerca de 174 mil carros do modelo 2021 estão na mira.

Esse problema veio à tona porque algumas crianças ficaram presas dentro do carro enquanto os pais tentavam desesperadamente destrancar as portas. Em casos extremos, houve necessidade de quebrar janelas para resgatar os pequenos. A NHTSA destacou que situações assim representam um risco sério, especialmente em emergências. E, convenhamos, é tudo o que ninguém quer passar quando está com a família a bordo.

A falha, segundo a agência, ocorre por conta de uma voltagem insuficiente que chega às travas eletrônicas da bateria. Apesar de haver opções de abertura manual, crianças podem não ter a força ou a sabedoria para acioná-las. E, detalhe: muitos donos nem sabem como restaurar a energia do sistema, o que complica ainda mais a situação.

A investigação já contabiliza relatos de nove proprietários que tiveram dificuldades em abrir as portas. A maioria desses relatos envolve pais tentando colocar ou retirar crianças do banco de trás sem sucesso. Em quatro desses casos, o jeito foi quebrar o vidro para conseguir abrir o carro.

Até o momento, a Tesla não se manifestou oficialmente sobre a situação, mas vale lembrar que a empresa já lançou uma nova versão do Model Y este ano. Eles estão tentando recuperar as vendas, que foram impactadas pela concorrência de montadoras chinesas e pelas polêmicas em torno de Elon Musk.

Robyn Denholm, presidente do conselho da Tesla, disse que a empresa leva o assunto a sério. Se a NHTSA considerar o problema mais abrangente, essa investigação preliminar pode se transformar em uma investigação completa, podendo até resultar em recall dos veículos.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a Tesla enfrenta questionamentos. A NHTSA também está de olho em outros problemas relacionados aos sistemas de assistência ao motorista, que já geraram várias reclamações sobre frenagens e acelerações inesperadas. Em março, mais de 46 mil unidades da Cybertruck foram chamadas de volta por risco de queda do painel externo.

A agência americana segue monitorando novos relatos e promete agir rapidamente se o risco for confirmado. Afinal, a prioridade dela é garantir que todo mundo, especialmente as crianças, possa ser resgatado rapidamente em uma situação crítica.

