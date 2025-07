Zeekr 7X inicia pré-venda no Brasil com foco em desempenho e luxo

A Zeekr está dando uma boa sacudida no mercado brasileiro com a pré-venda do novo SUV elétrico, o 7X. Para quem não sabe, a Zeekr é uma marca do grupo chinês Geely, que tem nomes de peso como Volvo e Polestar na sua estante. Agora, ela quer conquistar espaço aqui, competindo com os já conhecidos modelos da BYD e GWM.

O 7X vem com um quê de esportividade bem interessante. Ele tem tração integral e dois motores elétricos que, juntos, produzem nada menos que 646 cv e 86,7 kgfm de torque. Em números, isso significa que você pode sair do 0 aos 100 km/h em apenas 3,8 segundos. Imagina a adrenalina que isso proporciona!

Performance e Autonomia

A bateria do 7X é de 100 kWh e usa uma arquitetura de 800 volts. O melhor? Você consegue carregar de 10% a 80% em apenas 11 minutos. Impressionante, né? A autonomia é oficialmente de 423 km, mas a Zeekr garante que, usando o carro em condições urbanas leves, você pode passar a marca dos 500 km. Quem já pegou um trânsito demorado sabe como essas informações são essenciais para não ficar na mão por aí.

Conforto e Tecnologia

Por dentro, o Zeekr 7X não decepciona. O foco é total no conforto. Os bancos da frente e de trás têm aquecimento, ventilação e, até mesmo, função de massagem. O material? Couro Napa, que dá aquele ar de luxo que a gente adora.

Além disso, ele tem duas telas OLED de 13,2” para os passageiros de trás, enquanto o motorista conta com uma central multimídia de 16,2” e um head-up display com realidade aumentada. Para quem dirige bastante, como eu, ter uma boa tela facilita e muito a vida.

Design Impressionante

O visual do 7X é futurista e cheio de personalidade. Ele segue o conceito “Hidden Energy”, com uma faixa de LED na frente que chama de “Stargate”, que reage às interações com o carro. As rodas de 22 polegadas das versões mais completas dão um toque esportivo que muitos motoristas vão achar incrível. Com 4,82 metros de comprimento e quase 3 metros de entre-eixos, o espaço interno é generoso, perfeito para quem gosta de viajar.

Por enquanto, o 7X se junta ao Zeekr X e ao Zeekr 001 na linha da marca por aqui. A pré-venda já está rolando pela rede Geely, mas ainda não temos informações sobre preços ou previsão de entrega. Uma coisa é certa: o mercado de SUVs elétricos no Brasil tá esquentando!