Globoplay lança nova novela vertical: ‘Herdeira por direito’

A plataforma de streaming Globoplay está se aprofundando no formato de microdramas e se preparando para lançar uma nova série de novelas verticais. Esse formato é projetado para ser consumido de maneira rápida em dispositivos móveis, com histórias curtas e linguagem direta, permitindo que o público tenha um acesso mais fácil ao conteúdo.

Um dos próximos lançamentos é a novela Herdeira por Direito, Milionária por Vingança, que terá roteiro de Ingrid Zavarezzi e Vitor de Oliveira, com direção de Adriano Melo. O elenco conta com nomes conhecidos como Barbara França, Pâmela Tomé, Maurício Destri, Alexandra Richter e Ricardo Vianna, buscando atrair telespectadores que já são fãs das novelas e séries da emissora.

Adriano Melo, que assume a direção de Herdeira por Direito, também irá dirigir dois novos projetos em parceria com Rodrigo Lassance, colaborando novamente após o sucesso de Tudo por Uma Segunda Chance. Outra novela vertical, Amor Sob Vigilância, será dirigida por Cristiano Marques e trará no elenco Dudu Azevedo e Malu Rodrigues. Essa produção será escrita por Ecila Pedroso.

Cristiano Marques está ainda à frente de outro projeto futuro, que abordará temas de justiça e vingança, escrito por Paulo Ferreira. Assim, a Globoplay está organizando seu catálogo com diferentes equipes criativas, mantendo vários projetos em desenvolvimento simultaneamente.

Uma produção que já tem data de estreia confirmada é Icônica: de Faxineira a Fashionista, escrita por Gustavo Reiz, que chegará ao público no dia 19 de maio. Este mesmo autor também finalizou outra obra chamada Então É Amor?!, que ainda aguarda data de lançamento.

Para aprimorar sua equipe, a Globo promoveu uma capacitação com a especialista canadense Isabel Dréan, voltada para a formação de roteiristas para o formato de microdramas. Com essas inovações, a Globoplay está se esforçando para estabelecer as novelas verticais como uma nova vertente na dramaturgia digital, diferenciando-as das novelas tradicionais que já conhecemos.