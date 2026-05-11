João Kleber critica erros de gestão na queda da RedeTV!

João Kleber, apresentador conhecido da televisão brasileira, analisou a queda de audiência da RedeTV! e sugeriu que o problema está ligado, principalmente, à forma como a emissora organizou sua programação ao longo dos anos. Em uma entrevista recente, ele destacou que a televisão deve apresentar uma sequência lógica entre suas atrações para manter o público interessado.

Um exemplo que ele citou foi o programa “Teste de Fidelidade”, que no passado alcançou boas taxas de audiência e até liderou a audiência durante sua reestreia, competindo com outros programas nos sábados. No entanto, Kleber apontou que a situação mudou quando o programa foi transferido para o domingo, após a intervenção de terceiros junto aos proprietários da RedeTV!. Ele acredita que essa mudança interrompeu o impulso que o programa havia conquistado.

Além disso, o apresentador fez críticas à gestão anterior da emissora, afirmando que em momentos passados, a RedeTV! foi administrada por pessoas que se preocupavam mais em obter status e lucro, do que em desenvolver uma programação consistente e atrativa. Isso, segundo ele, resultou em instabilidade, com diversas mudanças nas decisões artísticas que dificultaram o fortalecimento da identidade do canal.

João Kleber também separou essa análise da atual administração da emissora, indicando que a equipe atual busca corrigir erros do passado, mas para isso precisa de mais investimentos e liberdade para implementar alterações necessárias.

Por fim, o apresentador esclareceu rumores sobre possíveis atrasos nos pagamentos aos funcionários, afirmando que a RedeTV! realiza os pagamentos em dia e que informações em contrário são falsas.

Dessa forma, João Kleber vê a crise de audiência da emissora como um reflexo de decisões estruturais, evidenciando a importância de uma programação bem planejada e de continuidade nos bastidores para reverter a situação.