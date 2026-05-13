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Globoplay seleciona ‘O Profeta’ para substituir ‘Paraíso’

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Globoplay Novelas escala 'O Profeta' para substituir 'Paraíso'
Globoplay Novelas escala 'O Profeta' para substituir 'Paraíso'

A plataforma Globoplay Novelas está prestes a reintroduzir uma novela que conquistou o coração do público: “O Profeta”. Exibida originalmente em 2006, esta trama escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes vai substituir a novela “Paraíso” a partir do dia 22 de junho.

A exibição de “O Profeta” acontecerá às 14h35, com duas reapresentações: uma à meia-noite e outra às 8h da manhã do dia seguinte. A decisão de trazer essa novela de volta se dá em um momento favorável na programação da Globo, onde histórias que abordam espiritualidade e destino estão recebendo destaque. Atualmente, a emissora exibe “Além do Tempo” em sua faixa “Edição Especial” e está trabalhando na produção de um filme inspirado em “A Viagem”, reconhecida por sua temática espiritualista.

A trama de “O Profeta” gira em torno de Marcos, interpretado por Thiago Fragoso, um homem que possui o dom de prever o futuro. No entanto, essa habilidade traz mais desafios do que benefícios, já que acaba se tornando um peso e alvo de exploração.

Marcos se muda para São Paulo, onde se entrelaça com a vida de Sônia, vivida por Paolla Oliveira. Nesse novo ambiente, ele enfrenta pessoas que pretendem lucrar com suas previsões. Entre esses personagens estão Camilo, interpretado por Malvino Salvador, e Ruth, interpretada por Carol Castro. Ambos veem no dom de Marcos uma oportunidade para manipulação e ascensão social.

A novela também apresenta Carola, papel de Fernanda Souza, que serve como um contraponto moral à ambição de outros personagens. Junto com Arnaldo, interpretado por Rodrigo Phavanello, Carola tenta proteger Marcos do uso egoísta de suas habilidades mediúnicas.

É importante ressaltar que “O Profeta” é uma adaptação de uma novela de Ivani Ribeiro, que foi exibida pela TV Tupi em 1977. A versão da Globo, que contou com supervisão de Walcyr Carrasco, chegou após o êxito de “Alma Gêmea” e abordou temas espirituais, que têm ressoado bastante com o público.

Na sua exibição original, “O Profeta” obteve uma média de 31,8 pontos, mostrando seu impacto positivo. Em 2013, foi reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”, mas enfrentou um desempenho menor, atingindo 11,9 pontos de média.

Agora, com seu retorno ao Globoplay Novelas, a trama busca atrair um novo público que consome reprises de forma diferente. A plataforma não apenas revive uma narrativa bem-sucedida, mas também reforça sua seleção de programas que trazem memórias afetivas e abordam temas que conectam diversas gerações.

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