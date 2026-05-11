números consolidados de 10/05/2026 são divulgados

No último domingo, 10 de maio de 2026, os dados de audiência mostraram um cenário desafiador para o programa “Casa do Patrão”, que alcançou apenas 3,2 pontos de audiência, resultando em um desempenho insatisfatório para a Record. Essa baixa colocação na tabela de audiência gerou críticas e preocupações sobre o impacto no canal.

Por outro lado, o “Esporte Espetacular” apresentou uma performance mais positiva, superando audiências de programas como “Globo Rural” e “Viver Sertanejo”. A competição entre esses programas foi acirrada, especialmente considerando o gosto do público por conteúdos relacionados ao esporte.

No SBT, o programa “Eliana em Família” manteve-se firme na liderança de audiência, garantindo uma margem significativa sobre seu concorrente “Domingo Legal”. Isso demonstra a força e a popularidade do programa apresentado por Eliana, que continua a conquistar o público aos domingos.

O “Domingão com Huck” também chamou atenção ao registrar uma de suas piores médias do ano. Essa queda pode levar a uma reflexão sobre as estratégias e o conteúdo abordado, que normalmente atrai grande audiência.

Confira abaixo as audiências consolidadas de domingo:

– Santa Missa em Seu Lar: 2,6 pontos

– Antena Paulista: 3,1 pontos

– Auto Esporte: 4,1 pontos

– Globo Rural: 6,9 pontos

– Viver Sertanejo: 8,0 pontos

– Esporte Espetacular: 8,9 pontos

– Temperatura Máxima: Minha Mãe é Uma Peça 3: 8,9 pontos

– Em Família com Eliana: 8,9 pontos

– Bora pro Jogo: 8,7 pontos

– Brasileirão: Atlético-MG x Botafogo: 11,9 pontos

– Domingão com Huck: 11,9 pontos

– Fantástico: 16,7 pontos

– Circuito Sertanejo: 7,5 pontos

– Domingo Maior: Invasão: 5,2 pontos

– Cinemaço: Máfia Mamma – De Repente Criminosa: 3,6 pontos

– Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 2,9 pontos

– Hora 1: 3,6 pontos

Na faixa de programação de canais menores, programas como “Desenhos Bíblicos” e “Todo Mundo Odeia o Chris” apresentaram números modestos, alcançando 2,2 e 2,9 pontos, respectivamente.

Esses índices fornecem um retrato do que está ressoando com o público na capital paulista e são utilizados como referência pelo mercado publicitário. Em 2026, um ponto de audiência representa cerca de 78.781 residências na Grande São Paulo. Essa métricas é crucial para que os canais ajustem suas estratégias e ofereçam conteúdos que atendam melhor ao gosto do público.