Gabriela Loran busca papel principal em filme do Globoplay

Gabriela Loran, conhecida por seu papel como a farmacêutica Viviane na novela “Três Graças”, está em negociações para estrelar um filme no serviço de streaming da Globo, o Globoplay. Essa nova oportunidade pode marcar um ponto de virada na carreira da atriz dentro da emissora.

A interpretação de Gabriela como Viviane foi bem recebida pelo público, contribuindo para que ela se tornasse um nome forte para papéis principais em produções da Globo. Nos bastidores, as conversas para o filme estão avançando, e a expectativa é positiva para que um acordo seja fechado em breve.

Embora Gabriela, de 32 anos, já tenha participado de várias novelas e séries, esta será a primeira vez que ela deve assumir um papel de protagonista em um projeto da Globo. O sucesso de sua personagem na novela contribuiu para que a atriz ganhasse mais visibilidade nas redes sociais e se conectasse ainda mais com o público.

Além do filme, há assinaturas de um possível contrato de longo prazo entre ela e a emissora, indicando que a Globo vê Gabriela como uma atriz com potencial para mais projetos no futuro. Em uma entrevista, a atriz mencionou que o novo papel será muito diferente de Viviane, provocando curiosidade nos fãs: “Quem viu Viviane boazinha, vai se surpreender comigo.”

Gabriela também retorna à série “Arcanjo Renegado” na nova temporada, com gravações programadas para começar este mês. O seu papel nesta série deve ter um destaque maior nos episódios que estão por vir.

Com produções anteriores como “Malhação: Vidas Brasileiras”, “Cara e Coragem” e “Renascer”, Gabriela Loran chega ao fim de “Três Graças” com uma nova perspectiva e oportunidades ampliadas dentro da Globo.