Entretenimento

Gabriela Loran busca papel principal em filme do Globoplay

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Gabriela Loran negocia protagonismo em filme do Globoplay
Gabriela Loran negocia protagonismo em filme do Globoplay

Gabriela Loran, conhecida por seu papel como a farmacêutica Viviane na novela “Três Graças”, está em negociações para estrelar um filme no serviço de streaming da Globo, o Globoplay. Essa nova oportunidade pode marcar um ponto de virada na carreira da atriz dentro da emissora.

A interpretação de Gabriela como Viviane foi bem recebida pelo público, contribuindo para que ela se tornasse um nome forte para papéis principais em produções da Globo. Nos bastidores, as conversas para o filme estão avançando, e a expectativa é positiva para que um acordo seja fechado em breve.

Embora Gabriela, de 32 anos, já tenha participado de várias novelas e séries, esta será a primeira vez que ela deve assumir um papel de protagonista em um projeto da Globo. O sucesso de sua personagem na novela contribuiu para que a atriz ganhasse mais visibilidade nas redes sociais e se conectasse ainda mais com o público.

Além do filme, há assinaturas de um possível contrato de longo prazo entre ela e a emissora, indicando que a Globo vê Gabriela como uma atriz com potencial para mais projetos no futuro. Em uma entrevista, a atriz mencionou que o novo papel será muito diferente de Viviane, provocando curiosidade nos fãs: “Quem viu Viviane boazinha, vai se surpreender comigo.”

Gabriela também retorna à série “Arcanjo Renegado” na nova temporada, com gravações programadas para começar este mês. O seu papel nesta série deve ter um destaque maior nos episódios que estão por vir.

Com produções anteriores como “Malhação: Vidas Brasileiras”, “Cara e Coragem” e “Renascer”, Gabriela Loran chega ao fim de “Três Graças” com uma nova perspectiva e oportunidades ampliadas dentro da Globo.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Globoplay Novelas escala 'O Profeta' para substituir 'Paraíso'

Globoplay seleciona ‘O Profeta’ para substituir ‘Paraíso’

9 horas atrás
No júri do 'Dupla do Brasil', o 'Caldeirão' recebe Marcos e Belutti

Marcos e Belutti no júri do ‘Dupla do Brasil’ no ‘Caldeirão’

9 horas atrás
Chay Suede vira rosto recorrente dos mocinhos das nove na Globo

Chay Suede se destaca como mocinho nas novelas da Globo

1 dia atrás
'Três Graças' terá Samira vestida como Nazaré em sequestro final

Samira usará traje de Nazaré no sequestro final de ‘Três Graças’

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo