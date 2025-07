Leo é demitida em Dona de Mim após acusação de Jaques

Título: Na novela "Dona de Mim", mocinha enfrenta armadilha e perde emprego

A partir do capítulo que vai ao ar no dia 21 de agosto, a trama da novela "Dona de Mim" apresentará uma reviravolta para a personagem Leo, interpretada por Clara Moneke. Leo, a mocinha da história, cairá em uma armadilha armada por Jaques, o vilão da trama, vivido por Marcello Novaes. Ele planeja demitir a funcionária que considera "enxerida".

Recentemente, Jaques conquistou a presidência da empresa Boaz e agora reside em uma mansão. No entanto, sua ambição não para por aí. Ele inicia um monitoramento secreto dos seus parentes com câmeras de segurança, tendo como alvo principal sua mãe, Rosa (Suely Franco), e seu irmão, Samuel (Juan Paiva). Jaques quer provar que Rosa está perdendo a memória e planeja afastar Samuel da empresa. Ao instalar câmeras no quarto de sua mãe, ele acaba sendo descoberto por Leo, que imediatamente avisa Samuel sobre a situação.

Após a descoberta, Samuel convoca uma reunião familiar. Durante o encontro, Jaques justifica suas ações dizendo que se preocupa com a segurança da família. Ele promete remover as câmeras dos quartos, mas deixa claro que continuará a vigilância nas áreas comuns. Apesar de suas promessas, Jaques alimenta um desejo de vingança contra Leo e decide encontrar uma maneira de demiti-la permanentemente.

A Armadilha de Jaques

Jaques procura a ajuda de seu aliado Ricardo (Marcos Pasquim) para bolar um plano que o ajude a demitir Leo sem que ela faça muito alarde. O advogado sugere que acuse Jaques de furto, mas alerta que precisa haver provas. Com isso, Jaques idealiza uma armadilha para incriminar a mocinha.

Ele posiciona sua carteira em uma mesa de forma estratégica e instala uma câmera para registrar a cena. Quando Leo chega à sala, ela encontra a carteira e, percebendo que pertence a Jaques, tenta devolvê-la. Contudo, temendo ser acusada de furto, ela decide esconder a carteira no quarto do filho de Rosa.

Desconfiada e buscando proteger-se, Leo recorre às câmeras para provar sua inocência, mas não há registros dentro do quarto. A situação se complica ainda mais quando Deco (José Maria Brion), namorado de Nina (Flora Camolese), realmente invade a casa e rouba a carteira de Jaques, e a culpa acaba recaindo sobre Leo.

Consequências e Demissão

Mesmo sem ter responsabilidade pelo furto, Jaques se aproveita da situação para demitir Leo. Ele exibe as gravações como prova e diz: "Vai negar que roubou minha carteira? Tá gravado! Você tá demitida". Leo, indignada, tenta se defender, afirmando que não entende por que ela faria isso. Jaques, porém, insiste em sua acusação.

A mocinha reconhece ter retirado a carteira, mas argumenta que pretendia devolver. Ao levar Jaques até seu quarto, porém, eles não encontram a carteira, o que reforça a posição de Jaques. Satisfeito com sua vitória, ele mantém a demissão de Leo, enquanto Samuel tenta interceder em favor dela, mas suas tentativas são em vão. A decisão de demitir a funcionária já está tomada.

A situação de Leo promete trazer mais desdobramentos emocionantes na novela, à medida que a trama avança e as intrigas se complicam.