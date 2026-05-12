Chay Suede se destaca como mocinho nas novelas da Globo

Chay Suede retorna ao horário nobre da televisão brasileira na nova novela “Quem Ama Cuida”, com estreia marcada para 18 de maio. A trama é uma parceria entre os autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto e traz Chay como Pedro, um herói que formará um par romântico com Adriana, interpretada por Leticia Colin.

A escolha de Chay Suede destaca uma tendência da Globo de concentrar os papéis principais masculinos em um número reduzido de atores. Desde que ingressou na emissora em 2014, o ator se tornou uma presença comum nas novelas das 21h, passando rapidamente de uma nova promessa a um dos protagonistas mais requisitados.

A primeira participação de Chay na Globo foi em “Império”, seguida pelos papéis em “Babilônia” e “A Lei do Amor”. Nos últimos anos, ele interpretou personagens de destaque, como Ícaro em “Segundo Sol”, Danilo em “Amor de Mãe”, Ari em “Travessia” e Mavi em “Mania de Você”. Com “Quem Ama Cuida”, Chay se junta novamente ao grupo seleto de protagonistas na faixa das nove.

Ele considera essa sequência de papéis um privilégio, já que é um fã de novela e vê a continuidade de projetos como uma grande oportunidade de se envolver em um gênero que demanda intensa dedicação.

Diversos outros atores também se destacam nesse cenário. Marcos Palmeira, por exemplo, consolidou sua presença em novelas como “A Dona do Pedaço”, “Pantanal”, “Renascer” e “Três Graças”. Cauã Reymond é outro nome frequente, tendo protagonizado “Um Lugar ao Sol” e “Terra e Paixão”, além de ter um retorno previsto em “Avenida Brasil 2”, que está programada para 2026.

A repetição desses nomes reforça a estratégia da Globo de apostar em rostos já conhecidos pelo público. Na faixa das nove, a emissora parece favorecer atores que têm um histórico estabelecido e uma forte identificação com os telespectadores, garantindo que novas histórias possam ser construídas com figuras que já estão no imaginário coletivo.

Na nova novela, Pedro, personagem de Chay, entra na vida de Adriana após uma tragédia em que ela perde seu companheiro durante uma enchente. A partir desse encontro, a narrativa se desenvolverá em torno de temas como reconstrução, romance e superação.

Com isso, a Globo mantém uma fórmula que tem se mostrado eficaz: poucos atores se revezando em papéis centrais, enquanto histórias novas são tecidos ao redor de figuras já consolidadas e bem recebidas pelo público.