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Marcos e Belutti no júri do ‘Dupla do Brasil’ no ‘Caldeirão’

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No júri do 'Dupla do Brasil', o 'Caldeirão' recebe Marcos e Belutti
No júri do 'Dupla do Brasil', o 'Caldeirão' recebe Marcos e Belutti

Dupla do Brasil apresenta novo desafio musical no Caldeirão

No quadro musical do programa, a competição continua com um novo tema para os participantes. Neste sábado, 16 de maio, as duplas se apresentam com músicas de samba e pagode. Essa mudança no repertório vem após os candidatos terem enfrentado versões sertanejas de clássicos do rock nacional.

As duplas que ainda estão na disputa são: Ashley e Paixão, Jessika Dionízio e Célia Damião, Peddro Henrique e Luciano, Priscila e Luana, e Rony e Brunno. Cada uma delas busca conquistar as melhores notas para continuar no reality musical.

A avaliação das apresentações ficará a cargo do produtor musical Eduardo Pepato e da famosa dupla sertaneja Marcos e Belutti, que também é convidada especial desta edição. Os cantores, com 18 anos de carreira, participarão de uma conversa com Marcos Mion, onde relembram momentos marcantes de suas trajetórias profissionais. Durante o bate-papo, eles costumam compartilhar curiosidades, como a escolha do nome da dupla, e apresentam alguns de seus sucessos no palco.

Marcos, da dupla, ressalta que o nível da competição está elevado e que até pequenos detalhes podem influenciar o resultado. Ele enfatiza o talento de todos os participantes, o que torna a disputa bastante equilibrada.

Além das apresentações musicais, o programa também contará com a presença do humorista Dedé Santana no quadro Questionário Mionzeira. Recentemente, Dedé completou 90 anos e aproveita para reviver momentos importantes de sua vida e carreira. Durante a conversa, ele fala sobre seus projetos, pessoas que marcaram sua história e expressa sua paixão pelo circo, que sempre foi uma parte importante de sua trajetória artística.

O programa, produzido e criado pelos Estúdios Globo, é apresentado por Marcos Mion e dirigido artisticamente por Bernardo Portugal, com produção de Tatynne Lauria e Matheus Pereira, sob a direção de gênero de Monica Almeida.

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