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Samira usará traje de Nazaré no sequestro final de ‘Três Graças’

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'Três Graças' terá Samira vestida como Nazaré em sequestro final
'Três Graças' terá Samira vestida como Nazaré em sequestro final

A novela “Três Graças” está se aproximando do seu desfecho, prometendo momentos de suspense e emoção. Uma das cenas mais impactantes envolverá a personagem Samira, interpretada por Fernanda Vasconcellos, que aparecerá vestida como Nazaré Tedesco. Este icônico personagem, vivido por Renata Sorrah na novela “Senhora do Destino”, se tornou um símbolo de vilania na teledramaturgia brasileira.

Essas referências ocorrerão durante uma importante trama orquestrada por Ferette, interpretado por Murilo Benício. Ele planeja usar Samira para atingir Gerluce, a protagonista da história, interpretada por Sophie Charlotte. O principal objetivo de Ferette é ameaçar Gerluce, usando a segurança da filha dela, Joélly, que é interpretada por Alana Cabral.

No enredo, Samira invade a casa da ex-cuidadora de Joélly e consegue dominar Joaquim, papel de Marcos Palmeira, levando a bebê junto com ela. A partir daí, a criança é entregada a Ferette, que utiliza uma videochamada para pressionar Gerluce. Ele exige que a protagonista compareça sozinha a um galpão, garantindo que devolverá a bebê apenas se o encontro acontecer.

Por outro lado, Gerluce não estará totalmente desprotegida. Paulinho, interpretado por Rômulo Estrela, monitora a situação de longe e se prepara para intervir, evitando que o plano de Ferette resulte em um desfecho trágico.

A escolha de Samira, com a inspiração na vilã Nazaré, faz referência a um dos personagens mais lembrados das novelas brasileiras. Em “Senhora do Destino”, a história gira em torno de crimes e sequestros, criando uma conexão com a trama atual, que agora se foca no confronto final entre Ferette e Gerluce.

O último capítulo da novela “Três Graças” está programado para ser exibido no dia 15 deste mês. Neste episódio, haverá um salto temporal de sete anos, mostrando Joélly formada em Medicina.

Espera-se que a novela termine sua trajetória com uma média de audiência em torno de 22,5 pontos. Na sequência, a faixa das nove será ocupada por “Quem Ama Cuida”, uma nova trama escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

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