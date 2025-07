Cesta básica de julho tem queda de 4,54% em Navegantes

Em Navegantes, o preço da cesta básica sofreu uma redução de aproximadamente 3,06% em julho, se comparado ao mês de junho. Essa informação foi divulgada pela pesquisa do Procon, que analisou os preços em três dos principais supermercados da cidade. O menor valor encontrado para a cesta básica foi de R$ 263,23, enquanto o maior chegou a R$ 343,91.

Os alimentos foram os principais responsáveis pela queda no custo da cesta. O frango inteiro teve uma diminuição expressiva de 27,48% em seu preço. Outros itens importantes, como a cebola e o arroz, também apresentaram reduções: a cebola caiu quase 20%, enquanto o arroz teve uma diminuição de 16,84%. A batata lavada também contribuiu para a redução, com uma queda de 15,69%.

Entretanto, nem todos os produtos acompanharam essa tendência de queda. O papel higiênico se destacou de forma negativa, com um aumento de 33,33% no preço. O macarrão, um alimento muito consumido nas refeições de domingo, teve um aumento de 20,44%. Outros itens, como o feijão e a margarina, também se tornaram mais caros, com aumentos de 10,24% e 11,46%, respectivamente.

É importante ressaltar que o Procon realiza suas pesquisas sem levar em conta marcas específicas ou promoções. Os dados são coletados em dias aleatórios, evitando assim manipulações nos preços que poderiam ocorrer em datas de grandes descontos.

Caso os consumidores percebam práticas ilegais por parte de estabelecimentos comerciais, o Procon orienta que denúncias sejam feitas através do e-mail procon.fiscal1@navegantes.sc.gov.br. Além disso, reclamações podem ser registradas no site www.consumidor.gov.br ou pessoalmente na sede do Procon, que fica localizada na avenida Prefeito José Juvenal Mafra, 498, Centro, em frente à Praça dos Emancipadores.

Para mais informações, os cidadãos podem entrar em contato pelo telefone (47) 3342-9500 ou pelo WhatsApp (47) 99290-1398. Também é possível enviar um e-mail para procon@navegantes.sc.gov.br.