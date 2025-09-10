Zeekr 7X EV chega ao Brasil e ganha atualização na China

O novo Zeekr 7X está fazendo barulho no mundo dos elétricos, e não é só pelo motor. Com uma atualização que traz mais potência, autonomia e tecnologia, ele mantém o design característico da linha, quase como se dissesse: "Se não tá quebrado, não conserte". Vamos entender melhor o que ele traz de novidade.

O 7X tem opções de bateria que garantem uma autonomia impressionante, podendo variar entre 600 km e 802 km. Isso significa que quem precisa rodar longas distâncias pode relaxar um pouco mais ao planejar a próxima viagem, sem se preocupar tanto em encontrar um ponto de recarga.

E falando em desempenho, ele oferece versões com tração traseira (RWD) e tração integral (AWD). O motor da versão RWD pula para 370 kW (496 cv), enquanto a AWD conta com um motor dianteiro extra de 215 kW (288 cv). Para quem curte acelerações rápidas, isso é uma mão na roda. Além disso, as baterias são oferecidas em opções de 75 kWh e 103 kWh, garantindo uma performance que vai deixar muitos SUVs tradicionais no retrovisor.

O tamanho do Zeekr 7X ficou igual ao modelo anterior, mas ao entrar e sair do carro, você dá valor ao seu entre-eixos de 2,92 m, que ajuda na estabilidade e conforto. O peso? Varia entre 2.280 kg e 2.470 kg, dependendo da versão, mas é bom lembrar que essa robustez traz segurança ao dirigir.

Agora, se você gosta de ver evolução, vai ficar feliz em saber que a nova versão do 7X é bem superior à anterior. Enquanto a RWD anterior tinha apenas 310 kW (416 cv), a nova promete mais emoção na hora de pisar fundo. E a autonomia do modelo antigo chegou a 780 km — mas, como diz o ditado, a água mole em pedra dura tanto bate até que fura.

Uma das grandes novidades é a direção inteligente. Com um teto que possui sensor Lidar, ele traz recursos como estacionamento assistido e as funções avançadas de pilotagem assistida, tanto em alta velocidade quanto em cenários urbanos. Praticidade é tudo, ainda mais para quem vive nas grandes cidades.

Outro ponto que impressiona é o sistema elétrico de 900V, permitindo recargas mais rápidas. Isso significa menos tempo na tomada e mais tempo na estrada, certo? Essa tecnologia é um verdadeiro diferencial no mercado.

E garanto que você vai adorar as opções de personalização, com rodas de até 21 polegadas e detalhes como pinças de freio vermelhas. Para quem gosta de deixar o carro com a própria cara, é um prato cheio!

O Zeekr 7X chegou ao Brasil com um preço de R$ 448 mil. A pré-venda rolou em julho, e as entregas começaram em agosto. Ele ocupa um lugar intermediário na linha da marca, entre o Zeekr X, que está na faixa dos R$ 338 mil, e o Zeekr 001, que começa em R$ 495 mil. Isso coloca o 7X em uma posição competitiva contra outros SUVs premium, como o BMW X3 e o iX3.

Por isso, se você busca um carro elétrico com desempenho de sobra e tecnologia a bordo, o Zeekr 7X pode ser uma opção interessante. E quem não ama explorar o mundo automotivo!