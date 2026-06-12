Então é amor? Chega ao Globoplay com romance e vilã

O Globoplay lança uma nova série chamada “Então é Amor?”, que estreia na próxima terça-feira, 16. Esta atração é uma aposta em um formato de dramaturgia mais curto e dinâmico, com capítulos que abordam temas como amor, ambição e conflitos familiares.

A história gira em torno de Rosa, interpretada por Arianne Botelho. Rosa é uma jovem simples e determinada, que busca encontrar seu caminho e proteger um amor que traz desde a infância. A trama se complica quando ela reencontra Vicente, interpretado por Micael Borges, após ele voltar ao Brasil. Vicente interrompe seus estudos em Londres para ajudar nos negócios da família Valmori e, ao retornar, se vê envolvido em conflitos familiares, especialmente com sua mãe, Marta, uma figura autoritária na história.

A atriz Arianne Botelho ressalta que Rosa é uma personagem que foge do previsível, passando por uma série de desafios ao longo da trama, sempre surpreendendo o público. Micael Borges, que faz o papel de Vicente, também destaca a complexidade de seu personagem, que apesar de ter um jeito leve, enfrenta desafios internos e familiares.

A tensão na história aumenta com a presença de Liz, interpretada por Carla Diaz. Liz é uma personagem manipuladora e obsessiva, que fará de tudo para manter Vicente ao seu lado. Carla vê este papel como sua primeira grande vilã e busca criar uma personagem que, mesmo sendo detestável, ainda atraia a simpatia do público.

A mãe de Vicente, Marta, é interpretada por Cristiana Oliveira. Embora ela tenha um papel autoritário, a atriz destaca que a personagem não deve ser vista apenas como uma vilã, uma vez que age movida por valores conservadores e pelo desejo de proteger sua família.

Outro personagem importante é Frederico, vivido por Wagner Santisteban. Frederico é ambicioso e manipulador, trabalhando como sócio de Marco Antônio, papel de Deo Garcez. Santisteban caracteriza seu personagem como alguém que usa as pessoas ao seu redor para alcançar seus objetivos.

A nova produção exigiu que o elenco se adaptasse a um ritmo acelerado, o que representa um desafio. Santisteban mencionou a dificuldade de transmitir profundidade emocional em poucos segundos, enquanto Garcez acredita que o sucesso da série se deve à combinação do talento do criador Gustavo Reiz, à experiência do diretor Marcelo Zambelli e à força do elenco.

“Então é Amor?” foi criada por Gustavo Reiz, dirigida por Marcelo Zambelli e produzida pela Formata. A série busca manter elementos clássicos da dramaturgia brasileira, como o casal central, a vilania, os segredos familiares e reviravoltas, dentro de um formato mais ágil.