Carros mais vendidos até 9 de setembro de 2025 pela Fipe

O mercado de carros no Brasil não para, e as vendas estão sempre em movimento. Até o dia 9 de setembro, o Hyundai HB20 se mantém firme na liderança, com impressionantes 4.485 unidades vendidas. O carro virou quase um clássico entre os brasileiros, não é à toa que segue na frente!

Por outro lado, a Fiat Strada, que começou o mês com tudo, caiu para a segunda posição, somando 3.793 emplacamentos. Mesmo assim, não dá para subestimar a Strada: ela ainda tem muita força para tentar retomar a liderança. Quem já pegou estrada com ela sabe como é versátil!

Na sequência, temos o Volkswagen Polo, que vendeu 2.847 unidades, e o Chevrolet Onix com 2.423 emplacamentos. Esses dois modelos são queridinhos e seguem muito bem, especialmente nas cidades grandes, onde a mobilidade é prioridade.

Entre os SUVs, o Toyota Corolla Cross continua na frente, vendendo 2.337 unidades. Esse carro é um espetáculo no trânsito, perfeito para quem busca conforto e espaço. Logo atrás, o Hyundai Creta também tá fazendo sucesso, com 2.061 licenciamentos. Quem dirige um Creta pode confirmar: é sinônimo de bom gosto!

Agora, não dá para deixar de mencionar o Volkswagen T-Cross, que chegou a 1.974 unidades vendidas. É uma ótima opção, mas já começa a sentir a concorrência com a chegada do novo Volkswagen Tera. Este modelo bateu na casa de 1.883 unidades, e ainda promete dar muito o que falar!

O Fiá Pulse, por sua vez, teve um desempenho mais tímido e ocupa a 22ª posição com 1.073 unidades vendidas. Apesar disso, a Fiat Toro já está brilhando com a nova linha 2026 e 1.477 emplacamentos. A Toyota Hilux, aquela que é a favorita das picapes, aparece com 1.141 unidades nesta categoria.

Agora vamos ao ranking dos carros mais vendidos:

1. Hyundai HB20 – 4.485

2. Fiat Strada – 3.793

3. Volkswagen Polo – 2.847

4. Chevrolet Onix – 2.423

5. Toyota Corolla Cross – 2.337

6. Hyundai Creta – 2.061

7. Volkswagen T-Cross – 1.974

8. Chevrolet Tracker – 1.941

9. Volkswagen Tera – 1.883

10. Volkswagen Saveiro – 1.686

11. Nissan Kicks – 1.605

12. Fiat Argo – 1.589

13. Fiat Fastback – 1.573

14. Hyundai HB20S – 1.543

15. Fiat Toro – 1.477

16. Chevrolet Onix Plus – 1.409

17. Volkswagen Nivus – 1.393

18. Honda HR-V – 1.272

19. Jeep Compass – 1.196

20. Fiat Mobi – 1.156

21. Toyota Hilux – 1.141

22. Fiat Pulse – 1.073

23. Volkswagen Virtus – 1.040

24. Jeep Renegade – 1.033

25. Ford Ranger – 785

26. Chevrolet S10 – 699

Esses números são do ranking produzido pelo Fipe Carros, que traz dados fresquinhos da Fenabrave. Se você é apaixonado por carros como nós, esse ranking sempre traz novidades!