“Belíssima” substitui “Salve Jorge” e destaca grade do Globoplay

A novela “Belíssima”, escrita por Silvio de Abreu, está de volta e será exibida no Globoplay Novelas a partir do dia 6 de julho. A trama, que se destacou em sua exibição original em 2005, vai ocupar o horário que antes pertencia à novela “Salve Jorge”.

“Belíssima” traz um enredo repleto de suspense familiar e é estrelada por renomados atores, como Fernanda Montenegro e Glória Pires. A novela será exibida de segunda a sábado, às 23h30 e 12h50, e terá maratonas aos domingos, começando às 15h25. Essa decisão de programação demonstra o interesse do canal em apresentar histórias que ressoam emocionalmente com o público.

Na narrativa, a personagem Júlia, interpretada por Glória Pires, é uma herdeira que busca se libertar do controle rigidamente autoritário de sua avó, Bia Falcão, interpretada por Fernanda Montenegro. Bia comanda uma fábrica de lingeries e desconfia da capacidade da neta. A situação se complica quando Júlia se relaciona com André, vivido por Marcello Antony, o que muda a dinâmica familiar.

Além dos conflitos na empresa, a trama se expande com a história de Pedro, interpretado por Henri Castelli, que vive na Grécia com sua esposa Vitória, de Cláudia Abreu, e a filha Sabine, que foi interpretada por Marina Ruy Barbosa quando tinha apenas 10 anos. Após a morte de Pedro, Vitória retorna ao Brasil acompanhada de Nikos, personagem de Tony Ramos, que se apaixona por Júlia.

A vilã Bia Falcão se tornou um ícone na cultura popular, especialmente por ter gerado o famoso meme “pobreza pega”, que fez sucesso nas redes sociais em uma época em que essas plataformas estavam em crescimento.

O elenco da novela é recheado de talentos, incluindo Lima Duarte, Irene Ravache, Leopoldo Pacheco, Claudia Raia, Reynaldo Gianecchini, Camila Pitanga, Vera Holtz, Alexandre Borges, Cauã Reymond e Paolla Oliveira.

Além de “Belíssima”, o Globoplay Novelas também trará “O Profeta” no dia 22, às 14h35, e continuará com outros sucessos como “O Rei do Gado”, “Anjo Mau”, “Vale Tudo”, “Rock Story”, “Amor à Vida”, “Penso em Ti” e “Minha Vida Perfeita”.

Com a volta de “Belíssima”, o canal busca não apenas preencher sua grade, mas também reconectar o público com uma história que mistura nostalgia, um elenco de respeito e uma vilã que conquistou o coração dos telespectadores. Essa estratégia serve como uma ponte para novas experiências enquanto celebra memórias afetivas.