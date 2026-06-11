Quem ama cuida: Adriana processa e Pedro é afastado da defesa

O julgamento da personagem Adriana, interpretada por Letícia Colin, será um dos principais acontecimentos da novela “Quem Ama Cuida”, com cenas a serem exibidas a partir de sábado, dia 13. A protagonista chega ao tribunal tensa e abalada após uma armação de Pilar, mas ainda espera que a verdade seja revelada.

Antes do começo da audiência, Pedro, interpretado por Chay Suede, descobre que a prisão preventiva de Adriana foi acelerada de maneira irregular, graças à influência de Ademir, seu pai. Essa revelação traz um novo nível de preocupação, evidenciando que a defesa de Adriana está cercada por interesses e manobras que podem prejudicá-la.

Pedro então se dedica a encontrar provas que ajudem a inocentar sua amada. Juntamente com Cléber, papel de Breno Ferreira, ele investiga as motivações potenciais para o crime, direcionando seu olhar para pessoas próximas a Arthur, interpretado por Antonio Fagundes. Entre as suspeitas estão Diná, a governanta vivida por Rosi Campos, que age impulsionada pelo ciúme, e outros familiares que podem ter interesses financeiros na herança.

Ao iniciar o julgamento, o ambiente no tribunal é de alta tensão, intensificada pela presença da imprensa e da família. Adriana é levada algemada ao tribunal, buscando apoio em seus familiares, Elisa e Otoniel, antes do início da audiência. A situação se complica logo de cara, quando o juiz informa que Pedro não poderá mais atuar como advogado de defesa, pois foi convocado como testemunha pelo Ministério Público. Essa estratégia, planejada por Ademir, impede que Pedro, o principal apoio de Adriana, a represente legalmente.

A notícia choca a todos e deixa Adriana desesperada, mas ela decide seguir em frente com o processo. Cléber assume, então, a defesa e tenta mudar a narrativa no tribunal. Ele argumenta que não há provas concretas de que Adriana estivesse sozinha no local do crime, levantando dúvidas sobre a versão da acusação.

Porém, as testemunhas trazidas pela acusação tentam reforçar a imagem de Adriana como uma pessoa interesseira. Pilar, interpretada por Isabel Teixeira, a acusa de manipulação e ambição, mas se contradiz ao admiter que também tem interesses financeiros. Também Diná e Ulisses, interpretados por Alexandre Borges, tentam minar a credibilidade de Adriana, mas suas próprias motivações pessoais, como ciúmes e dependência, acabam por enfraquecer seus relatos.

Um novo depoimento impactante chega quando Tom, o marido de Elenice, interpretado por Allan Souza Lima, descreve Adriana como alguém que faria de tudo por dinheiro. Esse testemunho desestabiliza Adriana e leva a uma reação emocional dela em plena audiência.

Entretanto, Cléber consegue mostrar falhas no depoimento de Tom. Ele destaca que Adriana inicialmente hesitou em se casar com Arthur, o que enfraquece a acusação de interesse imediato.

Um momento crucial acontece com o depoimento de Pedro. Mesmo como testemunha, ele defende Adriana, enfatizando suas qualidades e sua humanidade, além de expressar, de maneira sutil, seus sentimentos por ela. Esse discurso toca os presentes e reforça a ideia de que Adriana não tinha motivos para cometer o crime.

Na trama, o julgamento se transforma em um confronto de versões, afeições e interesses familiares. Produzida nos Estúdios Globo, a novela utiliza o tribunal como um cenário que traz reviravoltas dramáticas, onde a luta de Adriana para provar sua inocência não depende apenas de evidências, mas também de sua força emocional em um momento tão delicado.