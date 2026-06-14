Juliano Cazarré será protagonista de novela sobre futebol e poder

Globo confirma novos projetos para Juliano Cazarré até 2029

Juliano Cazarré, ator conhecido por suas atuações marcantes, continua sendo uma presença valiosa na Globo, após assinar um contrato que se estende até 2029. A emissora acaba de anunciar que ele está escalado para um novo projeto, mesmo diante de críticas relacionadas a um curso que buscou discutir a masculinidade.

Cazarré fará parte do elenco da novela “Quando o Coração Entra em Campo”, uma produção exclusiva para o serviço de streaming Globoplay. A trama é escrita por Rodrigo Lassance e será dirigida por Adriano Melo. A escolha dela reflete uma tendência da Globo de investir em conteúdos mais curtos e voltados para o ambiente digital.

A história gira em torno do futebol e explora temas como ascensão, pressão da mídia e os desafios enfrentados por uma jovem promessa no esporte. O personagem principal, Rocca, interpretado por Isacque Lopes, vê sua vida mudar ao ganhar notoriedade, enfrentando conflitos amorosos e questões familiares. A novela também traz Dandara, vivida por Heslaine Vieira, e Camille, interpretada por Alane Dias, que é uma figura sedutora e estratégica, além de Daniel, personagem de Cazarré, que influencia as relações na trama.

Thiago Justino completará o elenco como Romualdo, o pai de Rocca. Para Alane, que foi participante do Big Brother Brasil, essa será sua primeira atuação na Globo, dentro de uma narrativa desenvolvida especificamente para a plataforma de streaming.

Cazarré, que firmou seu contrato em março, se junta a outros artistas renomados da casa e está sendo investido pela emissora em produções variadas. Desde que começou a carreira na Globo, em 2012, ele já participou de 12 novelas, recebendo destaque e elogios, especialmente em seu papel mais recente como Jorginho Ninja, um ex-traficante que se transforma na cadeia.

Embora a escolha de Cazarré para novos projetos não mude a controvérsia gerada por suas declarações recentes, ela demonstra que a Globo está disposta a diferenciar entre problemas pessoais e a performance artística ao avaliar seus talentos. A emissora parece confiante na capacidade do ator de trazer novidades, agora também adaptadas ao formato vertical de conteúdo.