Record altera programação e retoma formatos no horário nobre

A Record TV está reestruturando sua programação após o fim do reality show “Casa do Patrão”, que não teve um desempenho satisfatório. A emissora planeja uma série de mudanças para revitalizar sua grade no horário nobre, que é bastante competitivo.

A primeira alteração acontece nas segundas-feiras, quando a terceira temporada de “Doc Investigação” entrará no ar, ocupando o espaço deixado pelo reality. O programa, apresentado por Thais Furlan, continua com a proposta de entrevistar familiares de vítimas de crimes Notáveis, focando no luto, na lembrança dos casos e na busca por justiça.

Na área de entretenimento, “Canta Comigo Teen” também voltará, agora às terças e quintas-feiras. Felipe Andreoli e Rafa Brites serão os novos anfitriões do talent show, anteriormente comandado por Rodrigo Faro entre 2020 e 2024. A proposta do programa continua a mesma, com um painel de 100 jurados que avaliarão performances de crianças e adolescentes em busca de um prêmio de R$ 300 mil.

No campo da dramaturgia, a emissora trará de volta as produções bíblicas com a novela “Amor em Ruínas”, que estreia em agosto. O elenco contará com atores como Murilo Cezar, Letícia Laranja e Sergio Marone. A direção será de Davi Lacerda, conhecido por seu trabalho na Globo, e a trama é assinada por Cristiane Cardoso e sua equipe.

Em setembro, a faixa das 21h receberá a novela “Ben-Hur”, inspirada no clássico livro de 1880 e no famoso filme de 1959, que conquistou 11 Oscars. A história segue um homem que vive nos tempos de Jesus e atravessa uma jornada de transformação, passando de príncipe a escravo. O papel principal será interpretado por Vinícius Redd.

Essas mudanças refletem o esforço da Record em revitalizar sua programação, combinando jornalismo, competição musical e dramaturgia religiosa para atrair audiência no horário mais disputado da televisão.