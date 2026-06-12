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Globo se destaca e SBT ganha audiência na Copa do Mundo 2026

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Audiência 11/06: Globo dispara e SBT cresce na estreia da Copa do Mundo 2026
Globo dispara e SBT cresce na estreia da Copa do Mundo 2026

O primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026, que aconteceu entre México e África do Sul, teve um impacto significativo nas audiências das principais emissoras de televisão. A Globo, que detém a maior parte da audiência, alcançou uma máxima de 22 pontos durante a transmissão do jogo. Logo após o futebol, a novela “A Nobreza do Amor” conseguiu manter uma boa parcela de telespectadores, registrando 18,9 pontos.

Por outro lado, a novela “Quem Ama Cuida”, que acaba de seguir a exibição do “Jornal Nacional”, não conseguiu manter os índices altos de audiência, mostrando uma queda após o noticiário.

O SBT também se beneficiou do evento, mas ainda ficou atrás da Record durante a abertura do campeonato. A novela “A História de Joana” conseguiu sustentar os índices numéricos de sua antecessora, apesar de não ter se destacado em relação às emissoras concorrentes.

A Record apresentou alguns problemas com a audiência de “Coração de Mãe”, que voltou a ter resultados irregulares. Enquanto isso, outros programas da rede, como “Cidade Alerta”, mostraram desempenho sem grandes surpresas.

A Band foi uma das emissoras que mais sofreu com a competição das transmissões esportivas. O programa “Brasil Urgente” registrou apenas 0,7 ponto, evidenciando a dificuldade da emissora em competir com a forte programação esportiva.

As audiências de outras emissoras também foram registradas. Os números foram coletados na Grande São Paulo e refletem a realidade de 2026, onde cada ponto de audiência corresponde a cerca de 78.781 domicílios.

Os resultados foram apresentados em tabela, onde a Globo e suas programações, assim como as audiências de Record, SBT, Band e RedeTV!, demonstraram as diferenças claras nas preferências dos telespectadores naquele dia.

A tabela de audiências é uma importante referência para o mercado publicitário e destaca a relevância de eventos como a Copa do Mundo para a televisão brasileira, influenciando diretamente as programações e a estratégia das emissoras.

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