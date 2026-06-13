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Novela das sete é afetada pela Copa no cronograma da Globo

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Novela das sete sofre maior impacto da Copa na programação da Globo
Novela das sete sofre maior impacto da Copa na programação da Globo

No próximo sábado, 27 de junho, a programação da Globo sofrerá mudanças significativas. As novelas “A Nobreza do Amor”, “Coração Acelerado” e “Quem Ama Cuida” não serão exibidas nessa data em função da cobertura da Copa do Mundo. A emissora irá focar na transmissão da última rodada da primeira fase do torneio, que ocupará o horário nobre.

Essa alteração é parte de um plano maior da Globo para a copa, que incluirá um total de 57 partidas. O pacote abrange todos os jogos da Seleção Brasileira, além de metade dos confrontos da fase de mata-mata e a final, que está agendada para 19 de julho.

Entre as novelas afetadas, “Coração Acelerado” terá um calendário mais irregular nas próximas semanas. Além de não ser exibida no dia 27, a produção também ficará fora do ar nos dias 24 e 26 de junho, resultando em uma pausa mais prolongada na programação.

A Seleção Brasileira fará sua estreia no torneio antes dessas mudanças, enfrentando o Marrocos no dia 13 de junho, às 19h. Após essa partida, o Brasil competirá contra o Haiti e a Escócia na fase de grupos.

Dado o grupo em que a Seleção está inserida, é possível fazer algumas previsões. Se o Brasil avançar após a fase de grupos, pode enfrentar adversários do Grupo F, que inclui Países Baixos, Japão, Tunísia e uma seleção que se classificar via repescagem. Dependendo dos resultados, o próximo desafio pode ser contra equipes como Alemanha, França, México ou Suíça.

A final da Copa do Mundo ocorrerá no MetLife Stadium, localizado na região metropolitana de Nova York/Nova Jersey, Estados Unidos. Para a Globo, o torneio é uma oportunidade de alto alcance junto ao público, enquanto as novelas enfrentarão o desafio de reconquistar a audiência após a interrupção de suas exibições.

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