SBT apresenta especial de Dia dos Namorados com música e humor

Neste domingo, dia 14, o “Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel” traz uma edição especial em homenagem ao Dia dos Namorados. O programa promete muito mais do que apenas romance, combinando diversas atrações que garantem entretenimento para toda a família.

A apresentadora Patricia Abravanel receberá no palco o casal Cela, uma influenciadora digital famosa, e seu namorado, o empresário João Brasio. Juntos, eles vão participar do divertido “Jogo das 3 Pistas”, um desafio que testa a sintonia do casal, além de agilidade mental e capacidade de decifrar palavras secretas apenas pelas dicas oferecidas. Durante o jogo, haverá espaço para que compartilhem curiosidades sobre seu relacionamento, tema que tem gerado bastante interesse nas redes sociais.

Além do jogo do casal, o programa também contará com o quadro “Qual é a Música?”, que juntará duplas conhecidas do público para adivinharem sucessos musicais. Entre os participantes estão Alexandre Frota e Fabi Frota, Felipe Araújo e Lara Prado, Wallace Neguerê e Iaci Blanco, além de Bruno Rosa e Key Alves. Eles terão que reconhecer as músicas a partir das pistas dadas pelos apresentadores.

A atração também trará um momento de humor com a “Copinha SBT”, uma partida de futebol envolvendo os times de “The Noite” e “A Praça é Nossa”. Este confronto promete ser divertido, cheio de jogadas inusitadas e brincadeiras entre personagens populares da emissora.

O “Show de Calouros” também não ficará de fora, apresentando uma variedade de talentos. Os jurados, entre eles Xaropinho, Victor Sarro, Cela, Helen Ganzarolli, Dudu Bertholini e Nany People, avaliarão performances que vão desde mágicos como Mago Sebak até apresentações de grupos de drags e manobras esportivas da Equipe Dinâmica, além de uma participação especial de Juliana Ramos e números de ilusionismo de Maicon Clenk.

A noite ainda incluirá mais uma edição do “Show do Milhão” e as sempre divertidas “Câmeras Escondidas”. Entre as novas pegadinhas, está “Tirar Comida”, com Lucélia Machiavelli, que fará o papel de uma funcionária de shopping, causando confusão ao retirar bandejas de clientes durante suas refeições.

Com uma programação recheada de quadros variados, o programa deste domingo busca equilibrar nostalgia, rostos conhecidos e novidades, garantindo uma noite.Família serão bem-vindas e provavelmente se divertir com a diversidade de atrações, que começa às 19h, no horário de Brasília.